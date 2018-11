První velká šance. Puršl setřásl smůlu a Čechům věří i proti Francii

„Já jsem vždycky skončil na hraně zápasové nominace. Teď už to vypadá, že budu i ve dvanáctce na utkání a že si možná i zahraju. Za to jsem určitě rád, ale hlavní je být schopný pomoct týmu. Na to v těch minutách na hřišti budu myslet nejvíc,“ řekl Puršl při setkání s novináři před pátečním duelem s Francií, který se bude hrát v Pardubicích od 18:00. „Je to pro mě zatím největší šance,“ připustil.

Mladý pivot už má za sebou angažmá ve španělské Zaragoze. Loni odjel s českým týmem na mistrovství Evropy, ale kvůli zranění ruky nemohl hrát.

Zdravotní potíže mu nedovolily bojovat ani o konečnou nominaci během kvalifikace. „Už proběhly fórky, abych si zase něco neudělal. Musím to teď radši zaklepat. Myslím, že to byla jen smůla a že to nebude pokračovat,“ řekl Puršl.

Jeho velká šance ale přichází v pravou chvíli, jelikož ve Svitavách má zatím nejlepší formu kariéry. V průměru sbírá 12 bodů a 5,6 doskoku na utkání. Nedávno se proti Hradci Králové blýskl 19 body a 14 doskoky, z toho devíti v útoku.

„To se mi ještě nikdy nepovedlo. Občas se stává, že vám to padá do rukou samo. Dostávám větší minuty, snažím se být agresivní a tuhle sezonu se mi relativně daří. Budu se snažit to přenést i do nároďáku,“ prohlásil mladý pivot.

S 204 centimetry bude nejvyšším hráčem českého výběru. Centimetry se mu budou hodit, jelikož francouzský tým má ještě vyšší pivoty v čele s kapitánem Alainem Koffim.

„I když nejsou v nejsilnějším složení, bude to těžký soupeř. Očekávám od nich agresivní presink, se kterým se budeme muset vyrovnat a hrát stejně agresivně. Určitě ale máme šanci vyhrát,“ řekl Puršl.

Na jednu stranu ho mrzí, že nebude mít možnost čelit největším francouzským hvězdám, jako jsou Boris Diaw, Nicolas Batum nebo Rudy Gobert. „Jistě by bylo fajn zahrát si proti těm velkým jménům. Ale pro nás bude lepší, že chybí. Ještě jsem se nedíval, kdo na mě bude vycházet, ale už bych se na to měl kouknout,“ dodal Puršl s úsměvem.