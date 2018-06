Kornfeil dojel v kvalifikaci na Velkou cenu Katalánska čtrnáctý

V královské třídě MotoGP pojede Karel Abraham ze sedmé řady, v kvalifikaci předčil pět soupeřů a skončil jednadvacátý. První místo na startu si vybojoval španělský jezdec Jorge Lorenzo.

Kornfeil si pochvaloval dosaženou rychlost a skvěle fungující motocykl. „Máme dobrou převodovku a řekl bych, že nám nic nechybí. Možná se to nezdá, ale velmi rychle jsme jeli také v kvalifikaci. Výsledek není takový, jaký bychom chtěli, protože se ani jednou nepodařilo dát dohromady rychlé kolo. Po druhém a třetím místě ve volných trénincích si mě spousta jezdců vyhlížela jako vodiče a na to jsem nakonec doplatil,“ uvedl v tiskové zprávě.

V předchozí Velké ceně Itálie startoval Kornfeil až z 21. pozice, předtím se naopak v kvalifikaci ve Francii blýskl životním druhým místem. „Čas máme dobrý, ztráta je malá, ale ta pátá řada prostě mrzí. Dost mě to štve, protože už když si myslím, že máme naprosto vše k tomu, aby to tam padlo, nakonec chybí kousíček štěstí. Zítra musím zatáhnout, dokud budou čerstvé gumy, a dotáhnout to na přední místa,“ dodal český jezdec.

V šampionátu patří Kornfeilovi po šesti závodech jedenáctá příčka. Vede jeho italský kolega z týmu Redox Prüstel GP Marco Bezzecchi, jenž byl v katalánské kvalifikaci devátý.