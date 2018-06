Kornfeil byl v Barceloně šestý, ale kvůli penalizaci vypadl z desítky

Kornfeil se nicméně vrátil na bodované pozice po předchozím nepovedeném závodě v Mugellu a posunul se zpět do Top Ten i celkově, a to na devátou pozici.

První triumf po téměř dvou letech a třetí v kariéře vybojoval Ital Enea Bastianini, v čele šampionátu se díky druhému místu udržel Kornfeilův týmový kolega Marco Bezzecchi rovněž z Itálie.

Kornfeil se po startu z páté řady brzy probil až do popředí pole, ale pak se nevešel do jedné ze zatáček, následoval propad a po rozhodnutí komisařů i avizovaná penalizace. Bojoval pak ve druhé vlně se značnou ztrátou na jedenáctičlennou skupinu. Z ní ale postupně po pádech vypadlo šest soupeřů, a poté co byl Kornfeil z pronásledovatelů nejrychlejší, pouze trest jej připravil o páté umístění v desítce v sezoně.

Před závodním programem uctili účastníci sedmého dílu MS v paddocku barcelonského okruhu Catalunya minutou ticha památku čtrnáctiletého Andrease Péreze, který v pondělí zemřel na následky pádu na zdejší trati v závodě juniorského světového šampionátu. Někteří jezdci pak také po dojezdu divákům připomněli jeho startovní číslo 77.