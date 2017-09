Abraham skončil pátý v trénincích MotoGP, na mokru jel i Rossi

Ani náročné podmínky se zvýšeným rizikem pádu neodradily od startu hvězdného Itala Valentina Rossiho, který pouhé tři týdny po zlomenině holenní a lýtkové kosti na pravé noze svedl souboj s časem na závodním motocyklu. Devítinásobný mistr světa dostal svolení od lékařů závodu a zasáhl do obou tréninků, ale podle očekávání na nejlepší nestačil a obsadil dvacáté místo s více než dvousekundovou ztrátou na Pedrosu.

„Ale je neuvěřitelné, že po té spoustě let chce pořád každý víkend závodit,“ řekl Eurosportu Nizozemec Michael van der Mark, který přijel do Španělska jako Rossiho náhradník pro případ, že by slavný Ital nemohl přece jen do závodu nastoupit. Rossi se startem před začátkem tréninku počítal. „Musím doufat v dobré počasí a pak uvidíme, jak se to s tou nohou bude přes víkend vyvíjet,“ řekl aktuálně čtvrtý muž mistrovství světa MotoGP.

Ve třídě Moto3 zajel na suché silnici Jakub Kornfeil 25. čas se ztrátou bezmála dvou sekund na nejrychlejšího Aróna Caneta ze Španělska.