Jak obout na nedělní závody v Brně? I kuráž rozhodne

Nešlo však o boty. Řada týmů pátek zasvětila zkoumání, jaké pneumatiky bude nejlepší nasadit do dnešních kvalifikací a nedělních závodů. „To je právě ta alfa a omega. Motorka je se zemí spojená pneumatikou, která je tím nejdůležitějším,“ pokýval hlavou Jakub Kornfeil během spekulování, co a kdy nasadit do tréninků ve třídě Moto3.

Hlavy pilotům a jejich mechanikům zamotává počasí. Obrovská vedra ženou teploty vzduchu, dráhy a motorek do vysokých hodnot, třeba dráha měla v týdnu teplotu 71 stupňů Celsia.

V takových podmínkách gumy trpí.

„Do deště je to jednodušší, máš jednu měkkou a jednu tvrdou dopředu i dozadu. Dvě varianty. To není až tak obtížné rozhodování jako na suchu,“ ví i Karel Abraham, jezdící třídu MotoGP.

Pro větší vyrovnanost startovního pole mají všichni jezdci pneumatiky stejné, dodává je jeden výrobce. Pro každou Grand Prix jsou dodávané speciálně pečené; třeba pro Brno jsou přední gumy symetrické a zadní gumy jsou zpevněné na pravé straně. To je úprava kvůli poměru pravotočivých a levotočivých zatáček. Týmy v MotoGP dostávají dopředu i dozadu měkkou, střední a tvrdou variantu. Abraham v pátek použil všech devět kombinací.

„Měkká guma může být lepší na horkou dráhu, ale zase míň vydrží. Vypadá to tak, že bude ideální variantou pro zajetí rychlého času v kvalifikaci, ale do závodu bych na ni asi nesázel,“ uvažuje Abraham.

Trefit správné „obutí“ motorek je složitější, než se může na první pohled zdát. Aby měly týmy co nejvíc informací, váží mechanici gumy po jízdě, čímž zjišťují úbytek hmoty. Jinými slovy si měří, jak pneumatiky jízdou utrpěly.

„Je strašná alchymie, jak si použití pneumatik rozložit,“ uvědomuje si i Kornfeil. „Ideální by bylo mít na každý výjezd nové, ale tak to není a nebude. Děláme si plány, počítáme, co funguje, a co ne. Musíte si během víkendu vystačit,“ dodává.

Kornfeilovu týmu Redox Prüstel GP vycházela včera nejlépe středně tvrdá varianta pneumatik. „Ty jediné vypadají, že fungují,“ řekl jezdec. V návaznosti na to pak postupoval při nastavení motocyklu. „Snažíme se tomu i přizpůsobit podvozek. Trať je horká, nedrží na ní stopa. Motorka se strašně moc hřeje, má 83 stupňů, normálně má 74, což je strašně znát. Motor, který máme na tréninky, je hodně starý. Takže přemlouvám mechaniky, abychom na kvalifikaci dali lepší motor a na závod bychom měli mít fungl nový,“ rozebral svoje možnosti Kornfeil, v jehož plánech je útočit na stupně vítězů.

Vedra zatím brněnskou Grand Prix doslova terorizovala. Včera odpoledne na okruhu dvakrát vypadl proud, týmy si provoz pojišťují záložními zdroji elektrické energie. Kdyby vypadl proud i dnes nebo v neděli, ohrozilo by to průběh kvalifikace nebo závodu.

Přesto je zde jeden ještě větší strašák než spalující sluneční žár. Je jím změna počasí těsně před závodem. Pak by dosavadní práce vyšla vniveč. A ač se to v současných „tropech“ nezdá, právě to se stát může. Předpověď počasí na neděli hrozí deštěm mezi 12. a 15. hodinou, což je doba závodů Moto2 a MotoGP.

Za takového scénáře by rozhodovala i odvaha zariskovat s nasazením pneumatik. Vsadit buď všechno pro první kola a v nich si vypracovat pozici na příhodnějších pneumatikách, které se ale budou postupně horšit, nebo jet konzervativněji a vyčkávat.

Taktizováním se dostal minulý rok k triumfu Marc Márquez. Na osychající trati sáhl k dřívější výměně motocyklu z „mokrého“ na „suché“ nastavení, aby byl lepší ve druhé polovině závodu. Tím rozhodl.