Vedoucí muž cyklistického žebříčku Van Avermaet ukončil sezonu

Van Avermaet zazářil na jarních klasikách. Vyhrál závody Paříž-Roubaix, Gent-Wevelgem, E3 Harelbeke a Omloop Het Nieuwsblad, druhý byl pak na Kolem Flander a Strade Bianche. Na nedávném mistrovství světa skončil šestý.

„Byla to dlouhá sezona, v každém závodě jsem bojoval o vítězství. Docela rád bych Lombardii jel, ale možná je lepší skončit o dva týdny dřív a odpočinout si před další sezonou,“ uvedl Van Avermaet.

Belgičan přiznal, že k jeho rozhodnutí přispělo i to, že druhý muž pořadí WorldTour Chris Froome už také letos závodit nebude. „Pokud by jel, jel bych také. Jsem jedničkou v žebříčku od Flander, takže by bylo hloupé, kdybych si to nechal v posledních týdnech utéct. Jsem pyšný na to, že skončím jako nejlepší na světě,“ řekl Van Avermaet.