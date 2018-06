Bárta, Černý, někdo jiný? Hradečtí cyklisté by rádi titul z časovky

„Budeme mít na startu prvního a třetího z loňského šampionátu, druhý kvůli zranění nepojede. Pojedeme na vítězství,“ netají Vladimír Vávra, ředitel hradecké stáje.

Elkov Author dnes může spoléhat na několik závodníků, z nichž ale dva vyčnívají. Je to především Jan Bárta, obhajující domácí titul z loňska, který získal ještě v barvách stáje Bora, odkud v zimě do Hradce Králové přišel.

Zdatným sekundantem v boji o nejvyšší příčky by mu měl být Josef Černý. Úspěšný časovkách se v posledních týdnech prezentuje výbornou formou, tu časovkářskou ukázal na konci minulého týdne, kdy na velmi kvalitním etapovém závodě Okolo Slovinska totiž zajel skvěle závěrečnou časovku. V konkurenci řady týmů elitní kategorie Pro Tour dojel třetí, což ho v konečném pořadí vyneslo na výbornou sedmou příčku.

„Jezdí v posledních týdnech opravdu výborně a časovku umí zajet velmi dobře,“ uvedl Vávra.

Ve Slovinsku dokonce o minutu porazil českého časovkářského krále posledních let a od zimy svého stájového kolegu Bártu.

„Honza ale v etapě den předtím v jednom sjezdu spadl a v časovce ho bolela noha. Navíc tam ještě neměl k dispozici nový časovkářský speciál, který se mu teď na domácí šampionát podařilo nechat schválit a může na něm jet,“ vysvětlil šéf hradeckého klubu.

Jestliže ve prospěch Černého mluví poslední výsledky, pro zkušenějšího Bártu zase nedávná historie. Vždyť tento borec v posledních osmi mistrovských časovkách neskončil hůře než druhý, pět z nich dokonce vyhrál. „Časovku jezdí opravdu výborně, jsem přesvědčený, že to opět předvede,“ nechal se slyšet Vávra.

Mistrovská časovka se letos jede v Karlových Varech, dá se očekávat náročný závod, který borce prověří. „Budou na ní kopce, ukáže se, kdo na to má a kdo ne,“ myslí si hradecký ředitel.

Časovku umějí v hradeckém týmu dobře zajet i další jezdci, loni se v dobrém světle ukázal například Michael Kukrle. Zda to bude někomu z týmu stačit na titul, se ukáže. „Bude také záležet na tom, kdo všechno na start nastoupí,“ poznamenal Vávra.

Hradecká stáj získala za dobu své existence v časovce jednotlivců řadu titulů, ale ten poslední už před sedmi lety, kdy ho pro ni vyjel Jiří Hudeček. „Letos bychom to rádi zlomili a titul získali,“ netají ředitel a ani to, že by dnes nemusel být jediný. „Ve třiadvacítkách věříme Otrubovi, jezdí hodně dobře,“ upřesnil.