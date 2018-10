Operace srdce? Jen drobná překážka. O’Nealův syn má být novým Bryantem

O’Neal mladší si musel připustit, že se při trénincích na univerzitě UCLA necítí dobře. Lékaři se ho proto rozhodli vybavit speciálním sporttesterem, který měl hlídat jeho životní funkce. Následná kontrola záznamů odhalila problém, který je nutné řešit radikálně.

Dobrá zpráva je, že podle doktorů by se měl Shareef po roční pauze vrátit do vrcholového sportu.

„Díky bohu, že se problém podařilo najít včas a nestalo se nic horšího. Budu nucen vynechat celou sezonu, ale o to víc se můžu soustředit na studium, rehabilitaci a postupně se chci připravovat na další rok,“ poznamenává syn dominantního pivota, který hned čtyřikrát vyhrál prsten pro šampiona NBA.

O’Neal mladší měl původně nastoupit na University of Arizona, ale po skandálu s úplatky, který zasáhl i tamního trenéra Seana Millera, se rozhodl změnit plány. UCLA teď měla být jedním z favoritů na titul v NCAA, jenže osud tomu chce asi jinak.

Shareef O’Neal během posledního roku na střední škole:

„Nováček Shareef O’Neal ze zdravotních důvodů vynechá celou sezonu 2018/19. Bude nadále součástí studijního programu a také basketbalového týmu. Celá univerzita podporuje Shareefa i jeho rodinu při řešení tohoto nepříjemného problému,“ zní oficiální tón prohlášení vydaného vedením univerzity.

Stejný dres jako Lew Alcindor (tedy Kareem Abdul-Jabbar), Russell Westbrook, Kevin Love, Lonzo Ball, ale i „českoslovenští“ průkopníci v NBA Jiří Zídek a Richard Petruška tak Shareef možná nikdy neoblékne.

Pokud bude chtít, mohl by za rok zamířit rovnou mezi profesionály.

Shareef v posledních letech vystupuje z mohutného stínu slavného otce, stal jednou z obletovaných hvězd středoškolského basketbalu. Má přes 1,4 milionu sledujících na Instagramu a vybíral si z nabídek těch nejprestižnějších univerzit.

Basketbalově se přitom Shareef nepotatil. I když narostl na 205 centimetrů, víc mu sedí hra na křídle. Dovednosti mu v uplynulých měsících pomáhal pilovat i jeho dětský vzor - Shaqův dlouholetý spoluhráč a zároveň rival Kobe Bryant.

Shaquille O’Neal a jeho synové Shareef a Shaqir (zleva) přicházejí na slavnostní večer NBA Awards.

„Lidé se mě ptají, jestli je možnost, že bych musel přestat s basketbalem. Rozhodně ne! Je to jen malá překážka na dlouhé cestě životem. Po operaci budu normálně chodit do školy a zapojím se do tréninku. Teď jsem samozřejmě zklamaný, protože jsem se na UCLA moc těšil a cítil jsem se být ve skvělé formě. Nedá se ale nic dělat. Budu se připravovat a vrátím se ještě lepší,“ vzkázal O’Neal junior.

Jeho srdce dál bije touhou dobýt NBA. A být jako Bryant...