Věřím, že si Balvín NBA zahraje, řekl prezident Sevilly Moral

„Ondřej s námi strávil šest let a byl opravdu velký talent. Byl také velmi pracovitý. Chybělo málo a mohl hrát za Houston v NBA. Měli jsme už podepisovat dohodu, ale nakonec to na poslední chvíli neklaplo. Ale věřím, že si Ondra NBA v budoucnu zahraje,“ řekl Moral v rozhovoru pro ČTK, ČT a Radiožurnál.

Že chybělo opravdu málo a český pivot mohl být spoluhráčem hvězdy Jamese Hardena v Houstonu, potvrdil i sám Balvín. „Už to bylo v podstatě hotové, ale nakonec z toho sešlo kvůli deadlinům a částce za vykoupení ze smlouvy,“ řekl. Že se nestal členem týmu, který byl v této sezoně nejúspěšnější v celé NBA, zpětně už neřeší.

„Je to minulost. NBA je samozřejmě sen každého hráče, ale já se teď soustředím jen na Gran Canarii. Po sezoně se uvidí, co bude. Já jsem teď absolutně spokojený a užívám si to,“ dodal Balvín, který tehdy kvůli jednání s Houstonem oželel i olympijskou kvalifikaci a absolvoval Letní ligu NBA v dresu Denveru. Smlouvu si však nevybojoval.

O Letní lize pětadvacetiletý hráč už neuvažuje. „S agentem jsme se o tom bavili a shodli jsme se, že v mém věku už Letní liga nemá efekt. Týmy mě už znají, mohou si mě najít na internetu a vědí, co jsem za typ hráče. Už nejsem potenciál do budoucna, mám své kvality, některé lepší, některé horší a je na těch týmech, jestli jim zapadnu do jejich systému a jestli je svými výkony dokážu přilákat,“ dodal 217 centimetrů vysoký pivot.

Sevilla do NBA vypravila Tomáše Satoranského, který v Andalusii vyrůstal a až poté, co ho draftoval Washington, šel ještě sbírat zkušenosti do Barcelony.

„S českými basketbalisty máme prostě výbornou zkušenost. Začalo to Tomášem Satoranským, který přišel velmi mladý. Mohl tu pracovat s velmi dobrými trenéry, byl vždy velmi pracovitý a neustále svůj talent a schopnosti rozvíjel. Navíc to byl velmi dobrý člověk. I proto se přes Barcelonu posunul až do NBA,“ vzpomínal Moral.

„Někoho to možná překvapilo, ale nás ne, protože jsme věděli, co v něm je. Není moc dvoumetrových kluků, co jsou schopní hrát rozehrávače. Věřili jsme, že má na víc než španělskou ligu. A v NBA je proto, že si to svou prací zasloužil,“ dodal.

Sevilla vůbec měla čich na velké talenty. Kromě Satoranského pomohla vychovat pro NBA i Willyho Hernangómeze a především lotyšskou hvězdu New York Knicks Kristapse Porzingise. Navíc v tu dobu byl v týmu i španělský reprezentant Joan Sastre.

„V té době jsme hodně změnili naši filozofii. Mívali jsme velmi vysoké rozpočty, ale kvůli ekonomické krizi jsme se rozhodli zaměřit hlavně na vyhledávání talentů, se kterými jsme pracovali a pak je posouvali dál. K tomu jsme přivedli velmi dobré trenéry a máme tu rodinný klub, ve kterém se mladí hráči cítili velmi příjemně. Ale také jsme měli trochu štěstí, protože se málokdy stane, že máte v jednom týmu tři hráče, kteří projdou draftem do NBA a vyrostou z nich hvězdy jako Porzingis. Jsme velmi hrdí, že jsme jim v té cestě pomohli,“ řekl Moral.

Nyní má v týmu dalšího českého reprezentanta Blakea Schilba. „Blake je ale totálně jiný případ než Tomáš a Ondřej. On přišel jako veterán, možná na závěr kariéry. Už toho hodně zažil a nyní chtěl trávit více času se svou rodinou, proto jsme se mu snažili toto nabídnout a zároveň využít jeho zkušenosti pro náš tým. Je tu jako střelec, ale také aby nám pomohl s výchovou mladých hráčů,“ řekl prezident Sevilly.

S českými hráči měl vždy dobrou zkušenost, proto se do budoucna nebrání další spolupráci, pokud jeho skauti najdou další český talent. „Kdo ví. Skautujeme po celém světě, a když najdeme dalšího Čecha, který by tu mohl hrát, tak se tomu rozhodně nebudeme bránit,“ dodal.