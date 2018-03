V Schonachu sbíral triumfy jenom vítěz Světového poháru Watabe

- severská kombinace

1. A. Watabe (Jap.) 34:48,1, 2. Riiber (Nor.) -5,1, 3. Riessle (Něm.) -48,1, 4. Graabak (Nor.) -1:19,4, 5. Greiderer (Rak.) -1:20,6, 6. Schmid (Nor.) -1:23,4, 7. Hirvonen -1:24,2, 8. Herola (oba Fin.) -1:26,1, 9. Denifl -1:32,0, 10. Gruber (oba Rak.) -1:33,7, ...25. Portyk (ČR) -3:33,8.

Konečné pořadí SP (po 23 závodech): 1. A. Watabe 1495, 2. Schmid 1133, 3. Riessle 1087, 4. Rydzek (Něm.) 849, 5. Graabak 830, 6. Hirvonen 755, ...27. Portyk 196, 53. Dvořák (ČR) 18.