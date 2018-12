Riiber oslavil v Lillehammeru vítězný hattrick, Češi neběželi

Norsko

1. J. M. Riiber 27:54,3, 2. Graabak (oba Nor.) -35,8, 3. Rydzek (Něm.) -36,6, 4. A. Watabe (Jap.) -43,1, 5. Fritz (Rak.) -47,8, 6. Björnstad (Nor.) -51,4, 7. Rehrl (Rak.) -55,2, 8. Schmid -59,3, 9. Krog (oba Nor.) -1:15,9, 10. Jamamoto (Jap.) -1:19,0, ...Portyk a Pažout (oba ČR) nenastoupili do běžecké části.

Průběžné pořadí SP (po 4 z 21 závodů): 1. J. M. Riiber 380, 2. Frenzel (Něm.) 196, 3. Seidl (Rak.) 189, 4. Rydzek 165, 5. Graabak 147, 6. Rehrl 128, ...21. Portyk 50.