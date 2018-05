Na Etně dominoval tým Mitchelton. Vyhrál Chaves, růžový dres má Yates

Byla nervózní, náročná a překvapivá. Šestá etapa 101. ročníku Giro d’Italia nabídla první horský dojezd – peloton se škrábal na sicilskou Etnu: 15 kilometrů dlouhé stoupání s průměrným sklonem 6,5 procenta a maximem až 15 procent.

„Bude to etapa, která nám pomůže rozluštit, kdo je nejsilnějším týmem. Bude to opravdu první ostrý test plný neznámých,“ řekl Esteban Chaves, jeden z dua lídru týmu Mitchelton Scott.

A první horský test náramně vyšel právě jeho týmu.

Primera gran etapa del #Giro101 y primera gran exhibición del @MitcheltonSCOTT que siempre trabaja a la perfección. Enorme victoria para Chaves en el Etna culminando la escapada y golpe de Yates a la general para vestirse con la maglia rosa de líder.

Australská stáj i s Romanem Kreuzigerem předvedla brilantní taktický výkon. Po náročném boji o únik se mezi početnou skupinu uprchlíků probil právě drobný Kolumbijec s týmovým parťákem Jackem Haigem.



Simon Yates, druhý z lídrů týmu, se společně s českým cyklistou ukrýval v hlavní skupině favoritů.

Kreuziger odpadl deset kilometrů před cílem. Zatímco Chaves už tehdy pelášil na čele pro etapové prvenství, začal se na něho dotahovat právě Yates.

Zhruba 1 500 metrů před cílem se na týmového parťáka docvakl. Společně poté dojeli až na vrchol. A Brit gentlemensky přenechal etapové vítězství Chavesovi. Sám poté z růžového dresu vysvlékl Rohana Dennise z BMC. Před Tomem Dumoulinem vede Yates o 16 vteřin.

„Neměli jsme v plánu tohle udělat. Byla to šílená etapa. Nevěděl jsem, že Esteban je na čele. Poté jsme se to dozvěděl,“ líčil Yates. „Byl to naprosto perfektní scénář.“

„Je to neuvěřitelné,“ řekl Chaves. „Tohle je skvělý start do Gira. Musím poděkovat Jackovi (Haigovi) – on odvedl strašně moc práce. Ve finále jsme jeli se Simonem – já kromě etapového vítězství mám ještě dres pro nejlepšího vrchaře, on růžový pro lídra.



S mankem 26 sekund do cíle poté dorazili Pinot, Froome, Lopez, Aru, Pozzovivo, Bennet, Dumoulin a Carapaz.



Roman Kreuziger obsadil v etapě 37. místo. Na Chavese nabral ztrátu přes pět minut. Jan Hirt na 91. pozici zaostal za vítězem o 17:10 minuty a Zdeněk Štybar skončil na 111. příčce s mankem téměř 20 minut.



Jak se vše odehrálo

První ostrý test. Šestá etapa s cílovým výšlapem na Etnu platila v itineráři za úvodní prověrku formy jezdců na celkové pořadí. Zvlněný profil rovněž vybízel k úspěšnému úniku.



Urputný boj. Více než 40 kilometrů trvalo, než se na čele dokázala osamostatnit početná skupina uprchlíků. Během první hodiny závodění se rychlostní průměr pelotonu pohyboval lehce pod hranicí 50 kilometrů v hodině.

Pozor na Chavese. Mezi 26 cyklisty na čele šlapal i jeden z dvojice lídrů týmu Mitchelton Scott. Týmový parťák Romana Kreuzigera před dnešní etapou figuroval na 14. místě celkové kvalifikace, na „růžového“ Dennise ztrácel 47 sekund. V úniku tak platil za největší hrozbu.

Téměř všichni spolu. Drobný Kolumbijec měl v čelní skupině k ruce kolegu Jacka Haiga. Nechyběli tu ani jezdci týmu Sunweb (Haga, Omen), Sky (Henao, de la Cruz), UAE (Polanc, Ullissi, Mori) i Lotto Soudal (Gesink). Naopak do úniku se nedostali zástupci Astany, Quick-Stepu nebo Bahrainu.

Snaha BMC. Stáj aktuálního lídra závodu Rohana Dennise začala okamžitě tvrdit tempo v hlavním balíku. Náskok se pohyboval okolo tří minut. Když zbývalo 50 kilometrů do cíle, vypomáhat začal i tým Astana ve prospěch Miguela Ángela Lópeze. Rázem začal náskok výrazně klesat.

Šichta pro Hirta. Obrovské penzum práce na čele pelotonu odvedl Jan Hirt. Jezdec Astany přivedl hlavní pole do vesničky Ragalna, odkud se cyklisté začali škrábat na Etnu. Ostrým tempem 27letý Čech stáhl Hirt náskok uprchlíků pouze na minutu.



Kreuziger odpadá. Deset kilometrů před cílem začal ztrácet kontakt s nejlepšími Roman Kreuziger. Se Simonem Yatesem zůstával ještě Mikel Nieve. Skupina hlavních favoritů před polovinou cílového kopce výrazně prořídla.

Kolumbijský úprk. V nejprudší, 15procentní pasáži se na prvních místech osamostatnili Sergio Henao z týmu Sky a Chaves. Oba krajané si vytvořili náskok okolo půl minuty.

Jedna z blech útočí. V zalesněné klikaté pasáži navýšil tempo Chaves. 28letý drobný vrchař si okamžitě vybudoval výrazný náskok.

A co favorité? Salvu útoků odstartoval mezi lídry na celkové pořadí Lopez z Astany. Přidávali se další, velmi aktivní byl i George Bennett z LottoNL-Jumbo. Na vedoucího muže se ale dokázal dotáhnout pouze Yates, jeho nástup nikdo z ostatních favoritů nezachytil.

Dominance. Rázem se Yates připojil k Chavesovi. Oba jezdci na sebe mrkli, ze sedla šlapali bok po boku až do cíle. Ze čtvrtého etapového vítězství na Grand Tour se po 110 kilometrech v úniku radoval Estaban Chaves.