Královna Serena je zpět. Williamsová zvažuje, že se ukáže i v Praze

„Vůbec nejsem unavená,“ líčila poté, co zdolala Italku Giorgiovou. „Vlastně pro mě to, jak jsem se cítila, bylo nejpřekvapivější ze všeho. Ani jednou se mi nekrátil dech.“

Takže královna je zpátky.

Od triumfu na Australian Open 2017, ohlášeného těhotenství a porodu dcery stačily na výčet jejích duelů obě ruce: stihla jich osm. S bilancí 5-3 nikterak nezářila. Na Roland Garros, prvním grandslamovém comebacku, nejvíce zaujala komiksovým outfitem. Nijak netajila, že jako čerstvá matka nedosahuje fyzické zdatnosti jako kdysi, z osmifinále proti Marii Šarapovové odstoupila kvůli bolestem prsního svalu.

Ještě jednou Serena Williamsová: na letošním Roland Garros zaujala zase ona. Navázala na svůj šestnáct let starý model z US Open, tentokrát ovšem zvolila dlouhé nohavice a růžovou stuhu v pase. Inspirovala ji prý móda fiktivního národa Wakanda, v jehož prostředí se odehrává marvelovka Black Panther.

Vypadá to jako sníh loňské zimy.

„Moje ruka je úžasná. To je skvělý pocit,“ pochvalovala si způsob, jakým v All England Clubu podává; proti Giorgiové její servis poprvé svištěl rychlostí převyšující 120 mil za hodinu. „Šla jsem si za tím.“

Což je ostatně její styl.

Někdy to zní až trochu arogantně, ale když jste sportovní institucí, můžete si zkrátka dovolit jiný přístup. Wimbledon je její čtvrtou akcí roku 2018, čtvrtým startem po porodu.

„A teprve mým druhým vážně braným turnajem,“ řekla. Byť se vracela v Indian Wells a Miami, tedy na vážených podnicích, pojala je vyloženě jako test. „Jen jsem se chtěla dostat do zápasů. Po Miami už jsem omezila věci okolo a soustředila se na to, abych se znovu proměnila v tenistku. Byla to dlouhá cesta, ale zatím stála za to.“

Pořád je duší vítězka. Před čtvrtečním semifinále proti Görgesové poskočila v live žebříčku WTA na 51. místo, k čemuž ryze serenovsky uvedla: „Lepší než 183. Ale Serena Williamsová jako číslo 51... No. Jednička je dobrá, pětka už ne.“

Pokud by v Londýně zvládla dva poslední a nejtěžší kroky, srovná s 24 grandslamovými triumfy Margaret Courtovou. Leckdo o ní pochyboval, jiní, třeba Martina Navrátilová, v návrat na vrchol věřili.

„Je pro mě ctí s ní jít na kurt,“ líčí příští soupeřka Julia Görgesová.

V minulých měsících se Serena W. verbálně věnovala spoustě záležitostí. Pozicím sportovkyň-matek. Tomu, jakým vzorem chce být pro dceru.

Že ji prý příliš často a příliš nedůstojně pronásledují dopingoví komisaři. Do toho zavítala jako host na královskou svatbu...

Vzhledem k tomu, co všechno už s raketou zvládla, je skutečnou sportovně-společenskou celebritou. Nyní ale zase vládne tenis.

„Nemám co ztratit. Absolutně nikomu nemusím nic dokazovat. Cokoli navíc je bonus,“ řekla ve Wimbledonu. „Pokaždé, když jdu na kurt, vím, čeho jsem schopná.“

23 grandslamových titulů už získala, chybí jí jediný na srovnání rekordu Margaret Courtové.

Byť se láska k jejímu řemeslu nedá srovnávat s novými city směrem k dítěti, vášeň pro tenis se očividně vrací. Dokonce je možné, že ji na vlastní oči uvidí i Češi – v podzimním finále Fed Cupu v Praze.

8 duelů sehrála do Wimbledonu, měla v nich bilanci 5-3. V Londýně je zatím stoprocentní (4-0).

„Vlastně bych hrála ráda. Moc chci, aby Amerika obhájila,“ řekla. „V Česku jsem, myslím, ještě nebyla. Snad se dostanu do nominace; spousta holek z USA teď hraje výborně. Uvidíme, čas mám.“

Žebříčkově je nyní skutečně až šestou Američankou, ale kdo by pominul wimbledonskou šampionku, že ano? A tato varianta, nedávno ještě hodně teoretická, vypadá stále reálněji. Už jen dvě výhry.

V září 2017 ukázala Serena Williamsová světu svou dceru: