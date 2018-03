Serena W. neví, co od svého návratu čekat: Uvidím, jak na tom jsem

Po půlroční pauze není v soutěži ani mezi nasazenými. Ve čtvrtek má nastoupit proti Zarině Dijasové z Kazachstánu. Pokud by uspěla, může ve třetím kole kalifornského podniku narazit na starší sestru Venus.

Což jsou však hodně předčasné úvahy, Serena W. sama přiznala, že neví, co má při svém comebacku očekávat. „Nemůžu říct, že čekám, že prohraju, protože to bych nikdy neřekla. Je to prostě trochu jiné. Čekám, že uvidím, jak na tom jsem,“ řekla vítězka 23 grandslamů ve dvouhře pro BBC.

„Tohle je dobrá příležitost zahájit letní sezonu. Pokud chci hrát na grandslamech a hrát tam dobře, myslím, že teď je ideální chvíle začít,“ pokračovala šestatřicetiletá Američanka, která hrála na WTA Tour naposledy loni na Australian Open. V Melbourne zvítězila už jako těhotná, což vyšlo najevo později.

V prosinci si zahrála exhibiční zápas v Abú Zabí s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou a v únoru nastoupila s Venus Williamsovou ve čtyřhře ve Fed Cupu. V obou případech prohrála.

Před startem v Indian Wells absolvovala pondělní tie-breakovou exhibici v newyorské Madison Square Garden, kde porazila bývalou francouzskou tenistku Marion Bartoliovou 10:5 a v semifinále podlehla Číňance Čang Šuaj 11:13.

Williamsovou stále láká rekordních 24 grandslamových titulů Australanky Margaret Courtové, ale momentálně ji zajímá hlavně malá dcera. „Vždycky jsem byla mimořádně cílevědomá, ale teď si chci užívat svou dceru. Byla bych si myslela, že skončím už před šesti lety, ale pořád jsem tady a hraju skvěle a myslím, že mi to půjde i dál.“