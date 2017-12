Drama s happyendem. Baumrtová u obrazovky trnula, pak jásala z postupu

Vyšlo to.

Nizozemka Maaike de Waardová totiž dohmátla ve druhém semifinále jako třetí v čase 57,92 sekundy.

Slovy: příliš pozdě.

Jsi tam! gratulovali Baumrtové ihned po dohmátnutí De Waardové kolemstojící novináři. Šestadvacetiletá reprezentantka pro jistotu počkala, až uvidí oficiální potvrzení.

Zlatý Herning V roce 2013 získala Baumrtová v Herningu evropské zlato na trati 50 metrů znak, na dvojnásobné distanci brala stříbro, stejný kov vybojovala na dvoustovce.. „Dneska jsou to přesně čtyři roky, co jsem na stovce překonala původní evropský rekord,“ sama připomněla reportérům. Plavala tehdy za 56,28 sekundy.

Sama o chvíli dříve zaplavala v prvním semifinále za 57,79 sekundy a s Polkou Alicjí Tchorzovou se dělila „až“ o páté, často nepostupové místo.

Vše stvrdila grafika na obrazovce. Baumrtová si splnila svůj cíl a je ve finále sedmým nejlepším časem.

Skvělá zpráva to pro ni byla za dvou důvodů - kvůli postupu jako takovému a také díky vyhnutí se nevyzpytatelnému swim-off.

Případnému rozstřelu právě s Polku Tchorzovou o osmou pozici. „Jsem šťastná, že to nemusím plavat,“ oddechla si.

S širokým úsměvem pak popisovala, jak prožívala nejasné desítky sekund, po nichž přišel úlevný verdikt. „Byla bych hodně smutná, kdyby to nevyšlo, ale měla jsem nečekaně fantastické léto a tady je to třešnička na dortu celého roku.“

Poplavete o medaile. Přitom jste se tvářila, že po pátém místě moc v účast ve finále nevěříte.

Vůbec jsem to nečekala. Jsem hodně překvapená, že to vyšlo, trošku mi přálo štěstíčko.

Obracela jste po padesáti metrech na druhém místě, v čase 27,77. Co na to říkáte?

Není to úplně dobré, necítím se optimálně. Třeba to bude zítra o chlup lepší. Mistrovství Evropy je z mojí strany trochu nervózní, protože celá zimní sezona byla taková divná. Jsem ráda, že to nakonec vyšlo.

Plavala jste vedle vaší dánské kamarádky Mii Nielsenové. Domácí diváci ji bouřlivě uvítali. Jak jste to prožívala?

To je v každé zemi někdo, v Budapešti to byla Katinka (Hosszúová), s tou jsem plavala rozplavby, takže jsem na to zvyklá, byla jsem na to připravená. S Miou jsme si před závodem ještě popřály štěstí. Že si držíme palce, nic velkého.

Co očekáváte od finále? Přemýšlíte o medaili?

Medaile je prostě vysoko. Udělám všechno pro to, abych se pokusila o co nejlepší výsledek. Kdyby to klaplo, bude to super, kdyby ne, tak je to jedno. Jsem moc ráda, že jsem se do finále dostala. Medaile zní fantasticky, ale uvidíme, jak to půjde. Šanci mají všichni, je to otevřené.

Vracíte se ve vzpomínkách na úspěšné ME v Herningu?

Vracím, i když nechci. Přece jen je to čtyři roky stará historie. Měla jsem tehdy neskutečnou fazónu. Jsou to hezké vzpomínky, ale nechci se tím úplně svazovat. Nikdy na to ale nezapomenu.