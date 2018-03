Boleslavští florbalisté rozhodli úvodní semifinále v druhé polovině

POZOR NA CHROUSTY! Oba boleslavští bratři už v této florbalové sezoně nasázeli shodně deset gólů. Často po sourozenecké spolupráci.

Florbalisté Mladé Boleslavi vstoupili do semifinále play off superligy domácí výhrou nad Spartou 5:2. Pražané drželi s vítězem základní části krok do druhé poloviny druhé třetiny, kdy Středočeši zlomili stav 2:2 a třemi góly rozhodli.

Dvěma trefami se na tom podílel útočník Tomáš Chroust. Druhý duel série se hraje v neděli od 15:00. Sparta se dostala do vedení v 15. minutě, kdy při Krajcigrově vyloučení skóroval Marvánek. Ještě v úvodním dějství otočili stav Bína s Řehořem. Před polovinou utkání vyrovnal Kareš, ale ve 34. minutě během 23 sekund skórovali Curney s Tomášem Chroustem, který ještě v závěru druhé třetiny dovršil skóre. „Mladá Boleslav nám ukázala, v čem je její největší síla. Když chtěla, tak nám prostě balón nepůjčila a hrála svou hru. Škoda pár několikaminutových výpadků v prvních dvou třetinách, ve kterých jsme dali Mladé Boleslavi vedení, které už si ve třetí třetině pohlídala. Nicméně je to jen 1:0 na zápasy a zítra se začíná od nuly,“ řekl trenér Sparty Ondřej Kašpárek webu Českého florbalu. Superliga mužů Semifinále play off - 1. zápas Mladá Boleslav - Sparta Praha 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

Branky: 34. a 39. Tomáš Chroust, 19. J. Bína, 20. Řehoř, 34. Curney - 15. Marvánek, 29. Kareš.