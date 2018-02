Žabiny zapomněly útočit, Český pohár dostane zcela nového vítěze

Brněnské derby už v této ligové sezoně skončilo vysokou výhrou KP a i v poháru se Žabiny nedokázaly vyrovnat s agresivní hrou soupeře. Velmi dobře hrála jedenadvacetiletá rozehrávačka Gabriela Andělová, která za první půli nastřádala devět ze svých 18 bodů a po čtyřech doskocích a asistencích a přispěla k poločasovému vedení o 22 bodů.

Poté co ve třetí čtvrtině daly Žabiny jen šest bodů, utkání se pouze dohrávalo a oba trenéři šetřily opory na pondělní boje o medaile.

„Neřekl bych, že to byl snadný zápas. Žabiny bojovaly, my ale pak velmi dobře bránili, zamkli jsme prostor kolem koše, což byla cesta k dnešnímu vítězství. Holky do toho daly spoustu energie, zápas bolel, byla tam spousta zákroků na hranici, ale zvládli jsme to a holkám za to děkuju,“ řekl David Zdeněk, trenér celku z Králova Pole.

„Ten výsledek není ani tak těžkou ranou, spíš je to strašná škoda, protože jsme se mohli po roce opět dostat do finále. Tým jsme na to rozhodně měli a vím, co jsme schopní hrát. Opět jsme ale nebyli schopní se vyrovnat s agresivitou soupeře,“ uvedl Viktor Pruša, kouč Žabin.

Nymburk se jako druhý tým ligové tabulky nebránil roli favorita ve Final Four, V lize Východočešky dvakrát porazil, ale pohárové semifinále se mu vůbec nepovedlo.

Ve druhé čtvrtině nabral ztrátu 11 bodů a Hradec Králové se třemi českými reprezentantkami v sestavě už domácí celek zpět do hry nepustil. Naopak Lvice navýšily vedení až na 24 bodů a v klidu si hlídaly postup.

Pro Hradec Králové bylo klíčové, že i když výrazně prohrával na doskoku, dokázal se soupeři vyrovnat na body z pod koše. Naopak trestal soupeře za 21 ztrát míče, z čehož pramenilo pro hosty 23 bodů. Nejlepší hráčkou vítězek byla reprezentační pivotka Renáta Březinová se 17 body a osmi doskoky.

„Je možná překvapení, že zápas skončil o tolik v náš prospěch, ale my do toho šly naplno, se vším všudy a chtěly jsme moc vyhrát. A budeme chtít vyhrát i finále,“ řekla Březinová.

Nymburku nepomohlo ani 19 bodů a 14 doskoků Krystal Vaughnové. „Prohráli jsme výrazným rozdílem, protože soupeř chtěl vyhrát víc než my. Lvice bojovaly o každý míč, zatímco naše hráčky si asi myslely, že mohou vyhrát, když budou hrát na sedmdesát procent, a to nemůžou. Já jsem hodně zklamaný, protože jsem chtěl celý turnaj vyhrát,“ řekl nymburský trenér Daniel Kurucz.

Pohár tak pozná nového vítěze, jelikož dosud ho získaly sedmnáctkrát Žabiny, pětkrát USK Praha a jednou Nymburk.