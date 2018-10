Českou golfovou reprezentaci dál povede švédský trenér Johansson

„Spolupráce s ním je výborná a jsme přesvědčeni, že jeho angažování bylo výrazným krokem dopředu,“ řekl prezident ČGF Zdeněk Kodejš na dnešním setkání s novináři.

Johansson dříve působil ve Finsku, na Islandu a v letech 1991 až 1999 byl asistentem u švédského národního týmu. S českou federací nejprve spolupracoval jako konzultant a letos se stal šéftrenérem.

„Chce v Čechách zakončit kariéru a poté odejít do důchodu. Rozhodně si nepředstavuje, že to tady nějak doklepe. Je ambiciózní a chce ji zakončit úspěšně. Je to pro něj výzva,“ uvedl Kodejš.

I díky Johanssonovi má podle prezidenta ČGF tuzemský golf za sebou úspěšný rok. „Hrozně se mi líbí, že tady nemá vazby, což je velká výhoda. Žádní rodiče, kamarádi. On si namaluje svoji cestu a snaží se po ní jít. A neřeší, kdo s kým je kamarád. Doufám, že po třech letech budeme moct říct, že to byl opravdu výrazný krok dopředu,“ přál si Kodejš.

Jedinou změnou oproti letošnímu roku bude, že Johansson už nebude deset měsíců v roce bydlet v Česku. „Přistoupili jsme na jeho požadavek, že z kempů a soustředění bude jezdit domů do Švédska. Všechny úkoly a povinnosti si ale bude i nadále plnit a v případě, že bude potřeba, bude tady,“ řekl generální sekretář ČGF Aleš Libecajt.