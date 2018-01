Sdruženář Portyk byl v Seefeldu diskvalifikován, zvítězil opět Watabe

Seefeld (Rakousko)

1. A. Watabe (Jap.) 34:58,6 min., 2. Riiber (Nor.) -1:14,9, 3. Riessle, 4. Geiger (oba Něm.) oba -1:57,9, 5. Graabak (Nor.) -2:02,4, 6. Frenzel (Něm.) -2:07,4, 7. Schmid (Nor.) -2:09,8, 8. Hirvonen (Fin.) -2:13,5, 9. Andersen (Nor.) -2:28,0, 10. Seidl (Rak.) -2:42,1, ...Portyk (ČR) diskvalifikován po běhu.

Průběžné pořadí SP (po 13 z 22 závodů): 1. A. Watabe 745, 2. Schmid 705, 3. Graabak 528, 4. Riessle 527, 5. Rydzek (Něm.) 500, 6. Andersen 452, ...28. Portyk 88, 44. Dvořák (ČR) 16.