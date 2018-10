Už jsem nevěřil. Loeb se vrátil do rally a po pěti letech slavil triumf

„Cítím se neuvěřitelně. Už jsem nevěřil, že ještě můžu vyhrát,“ řekl Loeb, který se stal třetím nejstarším vítězem v historii. Slavil ve věku 44 let a 244 dnů. V pozdějším věku dokázaly triumfovat jen skandinávské hvězdy 80. let Björn Waldegard a Hannu Mikkola.

Devítinásobný mistr světa zároveň výrazně promluvil do bitvy o světový titul, protože rivaly připravil o důležité body. Před závěrečným podnikem v Austrálii, který se pojede za tři týdny, zůstali ve hře tři jezdci, což se naposled stalo v roce 2003.

V titul věří Francouz Sébastien Ogier z Fordu, Belgičan Thierry Neuville z Hyundaie a Estonec Ott Tänak z Toyoty. „Pro WRC je to velká reklama,“ zdůraznil Neuville.

Ač ještě před pár týdny hořekoval nad mizejícím titulem, v nejlepší pozici je šampion z posledních pěti let Ogier. Druhé místo z Katalánska jej posunulo do čela seriálu o tři body před Neuvilla. „Austrálie bude těžká, ale věřím ve svou šanci,“ poznamenal Ogier.

Ve Španělsku těžil z pomoci Loeba, s nímž si ještě před pár lety nemohl přijít na jméno. Ale časy se mění. Když v cíli poslední zkoušky Loeb se spolujezdcem Danielem Elenou slavil na kapotě auta, Ogier vyskočil za nimi.

„Máme respekt jeden pro druhého, i když jsme proti sobě hodně bojovali. Chtěl jsem jim poblahopřát a užít si to s nimi,“ vysvětlil Ogier. Kdo ví, jestli to není náznak budoucí spolupráce. Ogier se po sezoně vrací do francouzské stáje a Loeb už nebude pokračovat v rallykrosu...

„Je předčasné bavit se o tom, co bude příští rok,“ mávl rukou Loeb.

V boji o titul nemá Ogier samozřejmě nic jistého, Neuville se nemíní předčasně vzdát a stačí mu jen rivala porazit.

V nejhorší pozici je tak Tänak, který je přitom v posledních týdnech nejrychlejší. Jenže po sérii tří výher v řadě měl smůlu. Minule ve Walesu jej z prvního místa sesadila technická závada, nyní ve Španělsku defekt pneumatiky. Estoncovy šance jsou už jen teoretické, protože musí spoléhat na zaváhání obou rivalů.