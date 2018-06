Cíl o kolo dřív. Vettel se bál, aby někteří diváci nevběhli na trať

Zmatky před cílem Velké ceny Kanady byly větší, než to možná na první pohled vypadalo. Modelka Winnie Harlowová, který byla vybranou celebritou, jenž odmávla závodníky projíždějící cílem, začala mávat šachovnicovým praporem o kolo dříve. A to nejen vedoucímu Vettelovi, ale i všem ostatním jezdcům.

„Naštěstí máme rádio, naštěstí máme počítadlo kol a na boxové zídce bylo vše v pořádku. Ale kdyby rádio nefungovalo, tak bych musel doufat, že všichni ostatní zpomalí také.“ popisoval Sebastian Vettel. „Zeptal jsem se, že si myslím, že závod ještě neskončil. A oni mi řekli: Ne, ne, jeď dál!“

Lídr šampionátu měl navíc strach, že by vše mohlo špatně dopadnout. „Bylo to celé trochu zvláštní. Viděl jsem během posledního kola traťové maršály, kteří se u trati radují. Bál jsem se, aby někteří diváci nevběhli na trať. Tak to někdy po závodě bývá, ale já jsem stále ještě jel plnou rychlostí.“

Na chybu VIP hosta závodu málem doplatil Carlos Sainz to chvíli na osmém místě, protože Kimi Räikkönen jedoucí před ním o celé kolo zpomalil. „Přijel jsem do druhé zatáčky a traťoví komisaři mávali vlajkami. Věděl jsem, že se pletou, ale Kimi ne a zpomalil. Já musel za ním a ztratil jsem tak pět vteřin,“ popisoval španělský jezdec.

Nakonec však mohl klidně zastavit, kvůli chybě se jako konečné počítaly výsledky o kolo dřív. Pořadí se kvůli tomu nijak neměnilo a vadilo to snad jen Danielu Ricciardovi, který v posledním okruhu dosáhl na nejrychlejší kolo závodu. „To mělo být moje!“ zlobil se na oko známý vtipálek. „To nesmí platit, vraťte ty výsledky!“

A jak to vysvětlila ta, co všechno způsobila? Tedy modelka Winnie Harlowová? „Jen jsem plnila instrukce,“ řekla.