Todt uvedl Schumachera do Síně slávy a řekl: Michael dál bojuje

pro 5 2017

Byla to akce, na které by za jiných okolností stál v první řadě a byl tou nejtřpytivější hvězdou. Jenže jsou to už téměř čtyři roky, co Michael Schumacher po vážné nehodě na lyžích zůstává upoután na lůžku. A tak když sedminásobného šampiona F1 v pondělí uváděli do nově otevřené Síně slávy Mezinárodní automobilové federace (FIA), zastupovala ho na ceremoniálu v Paříži jeho někdejší manažerka Sabine Kehmová.

„Dnes večer jsem tu jen jako bídná náhrada. Všichni totiž víme, že by tu Michael měl být a jsem si i jistá, že by tu byl velmi rád. Všechny v této místnosti vždy mimořádně respektoval a cítil by se být poctěn,“ uvedla Kehmová. Do Síně slávy uvedl Jean Todt, prezident FIA, v pondělí celkem 33 osobností a mezi nimi i devět mistrů světa F1. Bezpochyby ale nejblíž má právě k Schumacherovi, kterému zkraje tisícíletí šéfoval ve Ferrari, a tak i o něm mluvil nejvíc. „Michael je velmi výjimečný člověk, je výjimečný i pro motorsport. A je výjimečný i pro mě, protože je to velký kamarád,“ uvedl Todt. „Michael nám chybí. Ale stále je tu a dál bojuje. Chtěl sem, aby si pro cenu přišel Mick (syn, který usiluje o vstup do F1), ale testuje ve Španělsku, a Corinna (manželka) je v USA.“ Jak na tom teď Schumacher je? Rodina ani přátelé více o jeho aktuálním stavu nemluví. Zároveň lze ale z náznaků pochopit, že nejde být optimistou. Pokud by se alespoň částečně mohl hýbat, na veřejnosti by se objevil. Navíc se jeho případ před více než rokem kvůli jednomu německému bulvárnímu magazínu přetřásal u soudu, kde Felix Damm, rodinný právník Schumacherů, předložil lékařskou zprávu, v níž se psalo: „...chodit nemůže a nedokáže se ani s pomocí jiných postavit...“ A zatímco několik týdnů a měsíců po nehodě se zprávy o Schumacherovi objevovaly téměř denně, teď jsou mezi nimi mnohaměsícové intervaly. Pondělní slavnost tak byla i z tohoto pohledu výjimečnou. A Jean Todt během ní vzpomínal: „Vybavuji si s ním dvě věci - Když v roce 2000 získalo Ferrari po 21 letech titul, byl jsem s ním na pódiu a říkal mu: Michaeli, náš závodní život už nikdy nebude stejný. A tento den v Suzuce byl jednoznačně nejsilnějším okamžikem mé kariéry.“ Druhý Todtův okamžik je jen o pár měsíců mladší. Začínala sezona 2001, když... „... se mě celkem stydlivě zeptal - on je totiž stydlivý, i když vypadá arogantně: Mohl bych absolvovat ještě nějaké testy v Maranellu, abych se ujistil, že jsem ještě schopný jezdit? Vždy byl totiž plný pochybností, jestli je dobrým jezdcem, nebo ne.“ Pochybnosti byly zbytečné. Přidal ještě další čtyři tituly mistra světa.