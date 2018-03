Sázka vyšla. Kramar je nejlepším smečařem volejbalové extraligy

Během 22 kol získal 383 bodů, nikdo jiný pro svůj tým takový přínos neznamenal. Druhý Štokr z Liberce si zapsal bodů 348. „Musím být středem pozornosti. Před sezonou jsem šel do Ústí s tím, že budu hrát, že budu dostávat spoustu náher, hlavně těch bodových a důležitých. Což dostávám, za to jsem strašně rád,“ užívá si druhou ústeckou misi.

Že se točí všechno kolem něj, je záměr. „Je to dané systémem a tím, že účko bylo vždycky to nej,“ tvrdí ústecký kouč Petr Brom. „U nás je všechno umocněné tím, že se spoléhá vyloženě na Filipa, proto má takovou zásobu balonů. Dostával by jich míň, kdyby měl kolem sebe čtyři pět lidí, jako je on. Vítězství v bodování mu moc přeju.“

Ačkoli ho soupeři čím dál víc hlídali jako pověstné oko v hlavě, prosazoval se dál. Zatloukal jednu smeč za druhou. „Třeba mě nechají chvilku být, ale když dám pár bodíků, jdou rovnou ke mně. Hlavně když jsou bodové balony, každý ví, že nejspíš budu skládat já. Trojblok není výjimka,“ čelí šesti rukám. Jak tenhle les prostřelí? „Chce to zavřít oči, dát ránu a věřit, že to tam spadne,“ nehledá v tom žádnou vědu.

Ovšem na tréninku své dovednosti piluje i nad určený čas. Přidává si dávky navíc. „Líbí se mi na klucích, že si sami řeknou, co potřebují. Zůstanu s nimi třeba další půlhodinu. Takhle by to mělo fungovat,“ kvituje to Brom. „Konkrétně Filip chce smečovat proti mašině, tedy proti trojbloku.“ Kramar přitaká: „Trojblok si dáváme na tréninku s Lotyšem Vanagsem každý pátek.“

Univerzál v Kristových letech, který za měsíc oslaví 34. narozeniny, přitom loni v Liberci nezářil. „Tolik jsem nenastupoval, ale zavinil jsem si to sám. Možná tři čtvrtě sezony jsem hrál špatně, pak jsem se rozehrál, ale pozdě. Jinak byl Liberec perfektní, kolektiv parádní, atmosféra super, všechno bez chyby,“ vzkazuje pod Ještěd.

A když padne řeč na jeho výskok, 196 centimetrů vysoký volejbalista s úsměvem hecuje svého bývalého spoluhráče z Dukly: „Řeknu to takhle: výskok mám o dva centimetry větší než Aleš Správka.“

Kramar je svůj, má smysl pro humor. „On je skromný kluk. Občas mu říkám, že prská, ale to prskání dokážu glosovat. Vždycky se domluvíme,“ culí se jeho kouč Brom. Jenže domluví se hvězda s Ústím na angažmá pro příští sezonu? „Do konce té letošní má smlouvu a dohodli jsme se, že pak budeme jednat spolu o dalším angažmá,“ prozradil generální manažer ústeckého klubu Miroslav Přikryl. „Nespletl jsem se v něm, když jsem mu dal důvěru.“

Ovšem Kramarova cena stoupá. „Doufám, že mi pan Přikryl dá alespoň sedm tisíc. Teď mám pět a cesťák. Za sedmičku bych tu zůstal,“ řehní se mistr Mongolska.

Během základní části, v níž měl úspěšnost útoků 47 procent, prý nabídku odjinud nedostal.

„A ani by odchod nepřicházel v úvahu. Zůstal bych stoprocentně v Ústí. Jakmile skončí sezona, jsem s ním připravený jednat,“ ubezpečil Kramar, v dlouhodobé fázi soutěže autor 23 es. Tím největším esem je však pro Ústí on sám.