Co by Strachová poradila Ledecké? Řiď se svým tělem

V březnu ukončila kariéru, na jaře se stane maminkou. A zpovzdálí nyní pozoruje, jak si cestu mezi nejlepší lyžařky prokousává Ester Ledecká.

Sledujete Světový pohár v televizi?

Sleduju a ráda, když tedy mám o víkendu čas. Ten pohyb na lyžích je sám o sobě moc hezký, dobře se na něj i na obrazovce kouká. A pořád ještě spoustu těch holek znám.

Takže fandíte těm, které jste měla ráda?

Já jsem vždycky fandila tak nějak všem. Nejsem typem, co by vykládal: Téhle nefandím, ta si to nezaslouží. Spíš to hlavně ve sjezdech prožívám s nima ve stylu: Hlavně, aby někdo neupadl a něco se mu nestalo.

Cuká to s vašim tělem? Říkáte si: Takhle bych to jela, kdybych tam byla?

Ne, už vůbec.

Žádná nostalgie?

Vážně ne. Spíš si ověřuju, že mé rozhodnutí skončit bylo správné. I během léta jsem si kolikrát oddechla, že se mě už netýkají odlety na přípravu do Jižní Ameriky nebo na Nový Zéland.

Jak se vám z dálky zamlouvají výkony nové české jedničky Ester Ledecké?

Úžasně zajela v Lake Louise, umístěním do desítky sjezdu určitě překvapila nejen fanoušky a svůj tým, ale i sama sebe. Ve Svatém Mořici to pak bylo trochu komplikovanější i kvůli počasí a Ester se tolik nedařilo, ale potom na Lake Louise krásně navázala snowboardem. Jen doufám, že to nepřeženou a že své tělo nepřetáhne. Přece jen je alpské lyžování o jiných tratích a rychlostech než snowboarding.

A pády ve sjezdech jsou nebezpečné.

Právě. Navíc jsou sjezdy hodně i o vyježděnosti. Ester je typem závodnice, která tohle úplně neřeší, prostě jede, riskuje a užívá si to. Tak věřím, že když už by mělo dojít k nějakému pádu, dopadne to stejně dobře jako při super G v Lake Louise, kdy se zase v pohodě zvedla.

V minulosti jste si s Ledeckou na Hintertuxu občas zatrénovala. Působila i na vás jako sportovní fanatička, která by nejradši dělala všechno?

Ano, taková je, má obrovskou chuť i entuziasmus. Slýchám to i od lidí, kteří ji dobře znají. Měla velké zdravotní problémy kolem olympiády v Soči, ale myslím, že se z nich poučili a teď už všechnu tu zátěž může zvládat.

Někteří lidé říkají, že ideálním scénářem by bylo, kdyby nyní vyhrála olympiádu na snowboardu a potom by se naplno vrhla na alpské lyžování. Co si o tom myslíte?

Nevím, jaký je Esteřin scénář. Ono by se to samozřejmě i nabízelo, aby si řekla: Ve snowboardu jsem dosáhla všeho, tak se vrhnu na lyže. Jenže mám z ní takový pocit, že potřebuje vícero zaměření. Pro ni by asi byla nuda dělat jen jeden sport. Miluje tu svoji všestrannost. Je pohybově velmi nadaná, výborně hraje beach a surfuje. Chce si to všechno spíš užívat, než aby si dala za cíl: Teď vyhraju všechno na snowboardu a pak na lyžích.

Ester Ledecká po vítězném, závodě v Cortině d´Ampezzo..

Takže vaše rada by zněla: Řiď se svým srdcem?

Řiď se svým tělem. Určitě i srdcem, ale zároveň musí důkladně naslouchat svému tělu. Čím bude starší, tím to bude důležitější. Já tohle ze začátku neuměla a naučila se to až časem. Ale Ester má kolem sebe dobrý tým, který jí dokáže poradit.

Ondřej Bank se po své kariéře vrátil do Světového poháru jako poradce Ledecké. Vás by jednou takový návrat nelákal?

Ani ne. Já své zkušenosti, které chci sdílet s ostatními, sdílím přes moji pražskou kliniku. Láká mě pracovat tam se sportujícími i nesportujícími lidmi. Ondra má však u Ester úžasný poradní hlas, protože sám jezdil sjezdy a dokáže jí hodně poradit s ideální linií. A linie i příprava lyží jsou ve sjezdech zásadní.