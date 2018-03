Mé zranění bylo stokrát horší než tvé. Jak se tým šampionů snaží nerozhádat

Borci ze San Antonia by po svém boku rádi měli svou hlavní oporu Kawhiho Leonarda. A začali mu to dávat najevo. V uplynulém týdnu proběhlo uzavřené setkání hráčů, na kterém Leonarda přesvědčovali, aby zkusil i přes zranění pomoci svému týmu v závěru základní části a následně v play off.

O meetingu informoval renomovaný reportér televize ESPN Adrian Wojnarowski a napsal, že setkání bylo plné napětí a emocí.

Měl ho vést zkušený francouzský rozehrávač Tony Parker a několik dalších hráčů při něm dalo najevo svou frustraci s tím, že šestadvacetiletý Leonard i přes povolení klubových lékařů k návratu zůstává mimo hru. Leonard jim odvětil s tím, že má dobré důvody, proč nehraje.

Článek od Wojnarowského, který je známý svými kvalitními zdroji z okolí prakticky všech klubů, okamžitě na Twitteru dementoval křídelník Danny Green. Napsal, že nic z těchto informací není pravda.

Odlišné informace ovšem přinesl novinář Jabari Young ze San Antonio Express-News, který napsal, že setkání vůbec nebylo napjaté, pouze Leonarda překvapilo. Hráči se prý chtěli jen optat na stav své opory, aby se nedozvídali informace pouze z médií.

Pro média se rozhovořil Parker, o schůzce neschůzce hovořit nechtěl. Pro Leonarda má nicméně vzkaz: „Já jsem si prošel (ve stejném období) podobným zraněním. To moje bylo stokrát vážnější, ale podobné. Je třeba zůstávat pozitivní.“

Leonard, nejužitečnější hráč finálové série NBA z roku 2014, nenastoupil od poloviny ledna, kdy odehrál svých jediných devět zápasů v letošním ročníku.

Přestože prý na individuálních trénincích vypadá dobře, nenechal se přemluvit k naskočení do zápasového rytmu.

Spurs jsou v tuto chvíli na šesté příčce našlapané Západní konference a do konce základní části jim chybí už jen osm zápasů. Zřejmě se však ve zbytku sezony budou muset obejít bez bývalého nejlepšího obranáře roku.

„Podle mě se Kawhi letos do sestavy nevrátí. Já to beru, jakože se nevrátí, protože jako týmu nám nepomáhá s tím počítat. Minulý týden jsme si přečetli na internetu, že se možná vrátí, a zase jsme tomu začali věřit. Musíme bojovat i bez něj, dokud ho neuvidíme na úvodním rozskoku,“ řekl čtyřicetiletý argentinský veterán Manu Ginóbili.

Tony Parker ze San Antonia si nemyslí, že by protihráče z Memphisu fauloval.

„V tom souhlasím,“ tvrdí Parker. „Ale protože chci věřit, tak věřím, že se ještě Kawhiho dočkáme. Ale musíme k tomu přistupovat opačně a nespoléhat na to.“

Kawhi Leonard může v létě podepsat prodloužení smlouvy se San Antoniem v hodnotě kolem 200 milionů dolarů, anebo bude po následujícím ročníku volným hráčem.