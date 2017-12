Pardubičtí šachisté potřebovali zabrat. Pomohli i Duda a Movsesjan

„Předchozí dva zápasy týmu nevyšly podle představ, hned na úvod jsme ztratili s ostravským Labortechem,“ připomněl velmistr Movsesjan. „Pokud jsme tedy letos ještě chtěli pomýšlet na opravdu dobré umístění, bylo jasné, že to s Lysou (Výstavištěm) musíme zvládnout mnohem lépe,“ pokračoval.

Přestože má sobotní protivník Pardubic i letos ambice konkurovat tuzemskému hegemonu z Nového Boru a jeho sestava tomu odpovídá, Movsesjanovi a spol. se to podařilo.

„Od začátku se mi zdálo, že klíčová pro tohle utkání bude partie na první šachovnici mezi Dudou a vynikajícím ruským velmistrem Najerem. A vývoj tomu napomohl, dohrávali jako poslední. Skvěle si ovšem počínala i naše další posila Ilja Smirin (izraelský šachista běloruského původu), který porazil dalšího silného Rusa Jemelina. Bohužel se úplně nedařilo Martinu Petrovi, ale to se stává. Zbytek partií byl relativně v rovnováze,“ popisoval Movsesjan.

ŠK města Lysá nad Labem je de facto záložním družstvem Výstaviště a Pardubice si s ním nedělaly potíže. Moc daleko nepoletoval ani „šachový kanár“ 8:0.

„Nejlepší hráče jim vezme ‚áčko‘, mají to proto výrazně těžší a v lize sledují úplně jiné cíle. Ale tady neměli co ztratit, a to bývá ošemetné. Naštěstí jsme utkání poměrně rychle dokázali rozhodnout. Nikdo se tak nemusel nervovat a zbývající kluci se mohli klidně soustředit na svoje partie a dovést je k výhře,“ podotkl Movsesjan.

Pardubice jsou nyní v tabulce třetí, oproti druhému Výstavišti však mají jeden zápas k dobru.