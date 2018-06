Chladnokrevná hvězda od Mt. Diablo má být novou americkou zbraní

Jako typická americká basketbalistka tahle dívka nepůsobí - a ani se tak nejmenuje. Sabrina Ionescuová se narodila a vyrostla v severokalifornském Walnut Creek, přímo pod Mt. Diablo, ale její rodiče přišli do Ameriky od Karpat, z rumunské metropole Bukurešti.

Balkánské dědictví si Ionescuová nese nejen díky znalosti jazyka své staré vlasti. „Sabrinina hra má evropské prvky,“ soudí o dvacetileté naději její bývalý středoškolský trenér Kelly Sopak.

Snad právě kombinace dvou basketbalových škol ji činí tak výjimečnou. Opora University of Oregon je už nyní rekordmankou ženské NCAA v počtu nasbíraných triple double, ačkoliv zatím odehrála pouze dva ročníky.

Sabrininých 10 kariérních triple double mezi muži překonal pouze Kyle Collinsworth s celkem 12 zápasy se třemi dvoucifernými statistikami.

K basketbalu ji dostal o devět let starší bratr Andrei, ale ještě víc jí prospěla rivalita s dvojčetem Eddym. Jejich souboje před domem anebo v parcích v ní vypěstovaly extrémní soutěživost. Propojuje ji však s klidnou povahou, kterou po temperamentních rodičích rozhodně nepodědila.

„Sabrina byla vždy povahově trochu jiná. Zatímco její sourozenci občas rychle ztratí nadhled, ona si vždy dokáže zachovat klidnou hlavu,“ prozrazuje její otec Dan.

A to jí umožňuje udělat dobrá rozhodnutí v různých fázích zápasů. Ovšem pouze to by nestačilo. Pro soupeřky je 180centimetrovou noční můrou i kvůli střelbě. V poslední odehrané sezoně proměnila 102 trojek z celkových 233 pokusů, což ji s úspěšností 43,8 procenta řadí na desátou příčku napříč celou NCAA. Ale zároveň se hned dvakrát blýskla 14 asistencemi.

Na svou zatím poslední akci s reprezentací se Ionescuová vydala společně s triem spoluhráček z Oregonu, když předtím na americkém šampionátu vyřadily i tým kolem zkušenější Arike Ogunbowaleové, hrdinky letošního finálového turnaje NCAA.

V první den mistrovství světa 3x3 si Spojené státy bez problémů poradily s Íránem i Andorrou. Dva dny nato hladce porazily Ugandu a zastavit je nedokázaly ani obhájkyně zlata z Ruska. Ionescuová byla dokonce organizací FIBA vyhlášena hráčkou dne.

Americký reprezentační výběr však skončil ve čtvrtfinále, když v závěru zápasu marně stahoval náskok Italek a pozdějším vítězkám turnaje podlehl o tři body. Ionescuová byla hlavní postavou výběru, s 31 body skončila na sedmnáctém místě mezi všemi střelkyněmi.

Vlastně to bylo poprvé, co se vrátila z velkého šampionátu bez zlaté medaile. Svou první světovou má z mistrovství světa do 17 let, které se před čtyřmi lety odehrálo v Klatovech a v Plzni. Ionescuová nastupovala v průměru na 14,8 minuty a zapisovala 4 body, 3,3 doskoku a 2,3 asistence. Už tehdy jí však bylo plné hřiště.

Americky velké sebevědomí prokázala již v momentě, kdy se reprezentace skládala. Na první zkušební kemp ji trenéři ani nepozvali, Ionescuová ovšem dorazila na vlastní pěst a pozici si vybojovala.

S radostí musí na její výkony pohlížet vedení reprezentačního výběru USA, které se bude muset brzy porozhlédnout po nových rozehrávačkách. Hvězdná Šestatřicetiletá Lindsay Whalenová se po této sezoně se rozloučí s WNBA a stane se hlavní trenérkou ženského basketbalového týmu na University of Minnesota. Sedmatřicetiletá legenda Sue Birdová má na kontě už čtyři olympijská zlata a její konec po hrách v Tokiu vypadá jako ideální tečka.

Ionescuová za dva roky ukončí univerzitní studium a pak nejspíš bude žhavou kandidátkou na uvolněný post v reprezentaci. Konkurencí by jí mohla být například Asia Durrová, další talentovaná jednička hájící barvy Louisville, anebo tři mladé osobnosti WNBA - Layshia Clarendonová, Odyssey Simsová či Kelsey Plumová, historicky nejlepší střelkyně NCAA.

Sabrina Ionescuová nastřílela 36 bodů ve finále konference Pac-12:

Tou dobou by mohla mít Ionescuová něco, po čem zatím jen touží - týmový úspěch v NCAA. Během své úvodní sezony nasměrovala Ducks do elitní osmičky play off, ve druhém ročníku je dovedla k premiérovému konferenčnímu titulu, ale pak se ve čtvrtfinále poklonila pozdějším vítězkám z Notre Dame.

Dokud bude mít Oregon ve svém kádru Sabrinu Ionescuovou, pozici mezi horkými kandidáty postupu do Final Four a favority i na zisk národního titulu si udrží.