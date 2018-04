Ryder Cup zahájí souboj titánů, Woods se na hřiště dostane záhy

Složení těchto párů není překvapením. Pikantní je, že Colin Montgomerie v čele domácího celku postavil do prvního duelu kombinaci nejlepšího hráče loňské evropské sezony (Westwood) a vítěze posledního letošního majoru (Kaymer).

Zatímco skipper Corey Pavin vyslal na úvod do boje nejzkušenějšího hráče celého letošního duelu (Mickelson) a jeho "nahrávače" (Johnson). O síle obou párů se ve velšském resortu Celtic Manor nepochybuje.

Slavnostní zahájení Ryder Cupu 2010.

Další už byla taktika. Tiger Woods, podle očekávání s partnerem Stevem Strickerem, byl americkým kapitánem zařazen na třetí pozici, takže se nestřetne s Rorym McIlroyem.

Slova severoirské shooting star o tom, že má přání nastoupit právě proti světové jedničce, živila golfový mediální prostor celé dva předchozí dny. McIlroy hraje podle očekávání se svým ulsterským krajanem Graemem McDowellem, ale byl-li Montyho záměr nasadit je na pozici číslo 2, protože tam Evropané čekali Woodse, předpoklady selhaly.

Ostře sledovaný Američan prověří ve fourballu anglickou dvojici Ian Poulter, Ross Fisher.

"Tiger a Stricker - jestli jsem si přál hrát proti někomu, tak to jsou dva jejich nejlepší hráči," vzkázal sebevědomě Poulter. "Hukot na prvním odpališti bude senzační. Nemůžu se dočkat, až to uslyším," dodal.

Jeho parťák Fisher dodal: "Myslím, že diváky budeme mít na své straně a atmosféra bude elektrizující. Bude to něco, na co nikdy nezapomenu. Vyrazíme na hřiště a nandáme jim to."

Naproti tomu Severoirčané budou mít proti sobě Matta Kuchara se Stewartem Cinkem. Ten zažil při otevíracím ceremoniálu nečekanou porci pozornosti. Při představování členů týmu na něj Pavin zapomněl.

Na závěrečném tréninku se americký kapitán Corey Pavin (vlevo) a Stewart Cink dobře bavili. První pak při představování na druhého zapomněl.

Početné publikum na hlavním stadionu hřiště Twenty Ten u greenu osmnácté jamky sledovalo buď na vzdáleném pódiu a na obřích plátnech docela nudnou ceremonii. Když americký kapitán svého muže přeskočil, vyvolal velký halas a musel pak několikrát zopakovat, že Cink, jemuž udělil divokou kartu, je opravdu, ale opravdu jedním z jeho vyvolených. Jinak by jej nestavěl do tak důležitého zápasu.

Čtvrtou páteční ranní čtyřhru svedou Luke Donald s Padraigem Harringtonem proti Bubbovi Watsonovi a Jeffem Overtonem.

"Nečekal jsem, že Luke Donald a Padraig Harrington budou hrát proti nováčkům v tak důležitém zápase, jakým je ten poslední," řekl Montgomerie.

Překvapením je, že Pavin v dopolední části opominul Jima Furyka, čerstvého vítěze letošní sezony PGA Tour. "Řekl mi, že je hodně unavený," odůvodnil Pavin. "Přepočítával peníze," dodal s úsměvem k faktu, že Furyk o víkendu vydělal přes jedenáct milionů dolarů. "Uvidíte ho odpoledne." Furyk by tak měl nastoupit ve foursomech.

Přes noc budou všichni čekat, zda Montgomerie dodrží závazek a do odpoledních foursomů pošle i zbylé čtyři hráče, které má k dispozici. Naproti tomu o plánech jeho protějšku se ví jen málo.