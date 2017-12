Výměna generací v českém short tracku. Novotná ukončí kariéru

Novotná přitom kdysi na oválu v Benátkách nad Jizerou mohla sledovat, jak Sejpalová se short trackem začínala. Devatenáctiletá závodnice se v jihokorejském Pchjongčchangu představí na trati 1 500 metrů, Mezinárodní bruslařská unie však její start oficiálně potvrdí až na konci týdne.

Rychlobruslaři a rychlobruslařky na krátké dráze o start na olympiádě bojovali v úvodních čtyřech dílech Světového poháru v Budapešti, nizozemském Dordrechtu, Šanghaji a Soulu.

Sejpalová se jako jediná Češka vešla mezi 32 postupujících na patnáctistovce, na dalších tratích nikdo neuspěl.

Ani nejúspěšnější česká reprezentantka v historii Kateřina Novotná, která usilovala o svůj pátý olympijský start. „Na jednu stranu je to zklamání, na druhou stranu trochu úleva. Počítala jsem s tím, že se něco podobného může stát. Bylo by pěkné se tam představit, ale svět se nezboří,“ ulevila si Novotná, která po sezoně plánuje ukončit bohatou kariéru, po níž se chce věnovat trénování.

Karambol s agresivní Polkou

Třiatřicetiletá bruslařka už před začátkem sezony připouštěla možnost, že se s ohledem na velké změny v přípravě může stát, že se na olympiádu nekvalifikuje. Začátek ročníku jí přitom celkem vyšel.

„Po prvních dvou svěťácích v Evropě to vypadalo celkem pozitivně, byla jsem asi pětadvacátá. Bohužel mi moc neklaply asijské svěťáky,“ litovala Novotná. „A nakonec mi ani nepřálo štěstí. V posledním závodě na patnáctistovce mě srazila Polka, kterou poté diskvalifikovali a mě neposlali dále,“ postěžovala si.

Účastnice olympijských her v Salt Lake City, Turíně, Vancouveru a Soči nyní dokončí sezonu, měla by startovat na mistrovství Evropy a světa. „Jen vynechám olympiádu, místo tří závodů budou dva. Chtěla bych dokončit sezonu a pak završím kariéru,“ prozradila Novotná, jejímž nejlepším olympijským výsledkem je šesté místo z Turína 2006 na trati 500 metrů.

Skutečnost, že do přípravy v Koreji investovala i vlastní peníze, ji vůbec nemrzí. „Beru to jako investici do sebe. Chtěla bych trénovat a předávat své zkušenosti. V Asii jsem na nejlepším místě, kde se můžu učit. Rozhodně nelituji toho, že jsem tady,“ podotkla evropská šampionka z roku 2010 ve víceboji.

V zahraničí se zřejmě vrhne i do vlastní trenérské dráhy. „S největší pravděpodobností doma v Česku nezačnu,“ plánuje Kateřina Novotná.