Sáblíková: Chci zažít ještě jedny hry. Udrží ji pak u bruslí sestra?

„Určitě to pro mě byl nejtěžší rok. Kdyby to byla neolympijská sezona, předčasně bych ji ukončila. Takhle jsem trochu riskovala, ale to dělá každý sportovec, který se snaží získávat medaile na největších závodech roku,“ tvrdila ve středu Martina Sáblíková.

Ona riskovala hodně. Vždyť v prosinci, kdy byla bolest zad největší, měla často problém už jen vylézt z postele. „Až se kolikrát divím, že to se mnou tým vydržel. Byla jsem hodně nepříjemná a všem to dala pocítit. Za to se jim omlouvám,“ usmívá se třicetiletá šampionka.

V nejdůležitější moment čtyřletého období se její zdraví jakž takž umoudřilo a ona se tak mohla stát teprve druhou českou sportovkyní, která získala medaili na třech různých olympijských hrách. A těžko byste hledali druhou dívku, pro kterou olympijské kruhy tolik znamenají.

Jedenáctkrát za sebou ovládla Světový pohár v rychlobruslení na dlouhých tratích. Letos její kralování kvůli chatrnému zdraví skončilo. O víkendu v Minsku nenastoupila k závěrečnému závodu na tři kilometry, v tréninku jí totiž luplo v kolenu. Po návratu domů se dozvěděla, že má natržený úpon. „A nebyla jsem překvapená. Jsem ráda, že to není nic horšího. Věřím, že čtrnáctidenní klid bude stačit,“ říká.

Právě léčba klidem má trojnásobné olympijské šampionce pomoct od tělesných neduhů i od psychické únavy.

„Nebylo vůbec příjemné, co hlava letos zažila. Těším se, až na chvíli nebudu řešit, kdo jsem, a budu si užívat normálního života. Tím nemyslím to, že bych teď začala pít a chodit na diskotéky, jen si dám k jídlu, co budu chtít, a hlavně – nebudu myslet na sport,“ popisuje své nejbližší plány.

Kvůli regeneraci si doma zařizuje menší regenerační koutek, ve kterém bude kromě posilovny také sauna nebo vířivka. „Bude mít doma všechny pomůcky, které by jí v budoucnu mohly pomoct. Taky nejspíš pojede dvakrát k moři, možná i do lázní,“ plánuje trenér Petr Novák.

Když půjde vše podle plánu a Sáblíková bude zdravotně za dva měsíce v pořádku, ve hře je i varianta se zářijovým mistrovstvím světa v cyklistice, které se koná v Innsbrucku na nejkopcovitější trati za poslední roky. Tedy takové, které by Češce nadmíru seděla.

„Víme, že by to byla trať pro Martinu, ale nejdůležitější je zdraví. Když se zvládne dát zdravotně dohromady, mohli bychom tam jet,“ netají se Novák.

„Ale všichni známe Petra,“ opáčí Sáblíková. „V této sezoně viděl dost a je natolik rozumný, že počká, jak na tom budu. V tréninku na kole budu jezdit, takže tu variantu nezavrhuju. Ale moc reálně to nevidím.“

Větší motivací jsou pro ni další zimní hry v Pekingu 2022. „Nevím, jestli na nich budu bojovat o medaili, ale chci se o to pokusit,“ říká.

A pak je teda ještě jedna sourozenecká výzva, byť možná z říše snů. Sáblíková má dva sedmileté sourozence – dvojčata Martina a Barboru. I oni už bruslí a ve své kategorii patří k nejlepším na světě.

„Bára už v třech letech běhala kolem stolu s rukou na zádech. Teď kouká na všechny moje závody. Strašně bych jí přála, aby zažila něco podobného,“ povídá upřímně česká jednička.

Za čtyři roky v Pekingu bude Sáblíkové 34 let, sestře 11. „A za další čtyři roky už by na olympiádu mohly jet spolu. Kdyby na to Bára měla výkonnost, myslím, že by Martina u bruslení vydržela,“ zasní se Novák.

Třeba německé nestorce Claudii Pechsteinové bylo v únoru 46 let a v Koreji startovala. „Ale já nejsem Pechy, takže spíš asi ne,“ směje se Sáblíková.