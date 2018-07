Plavec Lochte nesmí rok závodit, prozradila ho vlastní fotografie

Šestinásobný olympijský vítěz, který sbíral medaile na všech hrách od Atén v roce 2004, skandál sám nechtěně odstartoval, když v květnu na sociální síti zveřejnil svou fotografii při infuzi.

Teď přijde o americký šampionát, který začne ve středu v Kalifornii a na němž měl startovat ve čtyřech disciplínách, i o mistrovství světa v červenci 2019.

Pro Lochteho je to v krátké době už druhý trest. Po hrách v Riu de Janeiro, kde získal poslední zlato jako člen štafety, pykal deset měsíců za to, že si vymyslel, že ho v dějišti her přepadli.