Komise pro doping atletů: šampionka Jebetová měla pozitivní nález

„Vedení AIU mělo hned od začátku jasno, že je velmi důležité, aby celý proces byl naprosto transparentní,“ řekl agentuře Reuters šéf komise Brett Clothier. „Probrali jsme to s Mezinárodní atletickou federací, která s námi souhlasila. Plně nás také podporují národní svazy,“ dodal.

AIU byla založena před rokem Mezinárodní atletickou federací a jejím úkolem je nejen boj s dopingem, ale také s korupcí.

Podle dosavadních pravidel byl systém zveřejňování dopingových případů nejasný a atleti často ani nemohli do uzavření případu na vyšetřování reagovat. To by se mělo změnit, protože AIU získala všechna potřebná povolení, aby mohla o každém případu informovat na svém webu a sociální síti twitter.

Nyní také zveřejnila informace o vyšetřovaných případech, z nichž 103 se týká předních atletů, kteří získali 85 medalií na olympijských hrách nebo mistrovství světa. „Tohle je jenom začátek. Pořád jsme na začátku naší mise za napravení jména atletiky,“ uvedl Clothier.