Rusko přišlo o plné členství v IBU, ruští biatlonisté ale závodit mohou

Rusko bude provizorním členem IBU minimálně do konce této sezony. Plné členství může získat zpět až po splnění určených podmínek, a to teprve poté, co MOV zruší suspendaci Ruského olympijského výboru.

Jednou z podmínek je, že se zpětně s účinností od 1. ledna 2017 neobjeví žádný další ruský prohřešek proti dopingovým pravidlům. Ruský biatlonový svaz navíc musí spolupracovat při vyšetřování skandálu ze Soči.

Rusko bylo vyloučeno z únorových olympijských her v Pchjongčchangu, jeho sportovci tam mohou po splnění kritérií určených MOV startovat pod neutrální vlajkou.