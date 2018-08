Překvapení v červeném. Dostal penalizaci, přesto Molard vede Vueltu

Kdy naposledy Francouz vedl jednu ze tří cyklistických Grand Tour?



Před dlouhými čtyřmi lety.

To se Tony Gallopin oblékl do žlutého dresu na Tour na pouhý jeden den. Od té doby Francouzi na třítýdenních etapových závodech tápali.

A kdy naposledy získal některý z dresů pro lídra Gira, Tour nebo Vuelty některý z cyklistů francouzské stáje FDJ?

Před třinácti (!) lety Bradley McGee právě na Vueltě, kde ho vezl čtyři dny.

Teď na oba navázal osmadvacetiletý Rudy Molard.

Rudy Molard slaví největší úspěch kariéry - dostal se do vedení Vuelty.

„Je to nádhera, momentálně se mnou cloumají emoce. Být lídrem na Grand Tour? To se počítá,“ smál se po dojezdu středeční páté etapy.



Molard byl členem 25členného úniku, který si v průběhu dne vypracoval až šestiminutový náskok.

Byl zároveň mužem, který byl mezi pětadvacítkou nejlépe postavený v průběžném pořadí, na Michala Kwiatkowskiho ztrácel tři minuty a 46 vteřin. Proto měl největší šanci získat rudý dres.

„Přitom původně jsme se do úniku vůbec neměli cpát. Když už jsem v něm ale byl a peloton nám nechával tolik prostoru, říkal jsem si, že to zkusím,“ popisoval.

Nezachytil sice nástup trojice Mollema, de Marchi, Clarke, která si to později rozdala o vítězství v etapě, ale spolu s Davide Villellou a Florisem De Tierem vytvořil druhé trio, ve kterém často sám drtil tempo.

Simon Clarke slaví triumf v páté etapě Vuelty.

Byť jej chytaly křeče, v mysli měl jediný rudý cíl.



„Nejprve jsem věřil, že můžu vyhrát etapu a o dresu lídra závodu jsem vůbec nepřemýšlel. Až v posledních kilometrech se to zlomilo,“ vyprávěl.

Tým Sky s červeným Kwiatkowskim se totiž příliš se stahováním úniku nenamáhal. Že přijdou o nejcennější trikot Vuelty? To je v prvním ze tří týdnů netrápilo.

„Bylo by to pro nás příliš složité kontrolovat červený dres po tři týdny. Pro nás je dobré, že teď mají dres FDJ a my se můžeme soustředit na neděli,“ říká sportovní ředitel Sky Gabriele Rasch.

„La roju“, jak se dresu přezdívá, tak Molardovi víceméně darovali.

Osmadvacetiletý cyklista začínal s profesionální kariérou v Cofidisu, kde strávil šest let. Až loni si poprvé vyzkoušel, jaké to je jezdit za World Tour tým, když přestoupil do FDJ.

Zazářil na Valonském šípu, kde dojel osmý, dařilo se mu i na Baskicku, kde skončil třikrát v nejlepší desítce.

Jinak to však pro něj byla nevýrazná sezona.

Ta letošní už je životní.

Hned na prvním závodu Kolem Provence skončil třetí, stejně jako na Tour du Haut Var.

Na Paříž-Nice poté vyhrál etapu, celkově dojel patnáctý a skvělé jaro korunoval slušnými výsledky na ardenských klasikách – 15. na Amstelu, 13. na Valonském šípu, 26. na Lutych-Bastogne-Lutych.

A teď na Vueltě přišel prozatímní vrchol kariéry.

Radost mu ve středu nezkazila ani 20sekundová penalizace za to, že si bral občerstvení z týmového vozu na posledních 20 kilometrech, což je zakázáno.

Spíše naopak. Ve stejný den mu totiž tým Groupama - FDJ prodloužil smlouvu o další dva roky.

L'émotion à Vence quand il s'impose sur #ParisNice



L'émotion à Mantes-la-Jolie quand il aide @anthonyroux18 à devenir champion de France



L'émotion à Roquetas de Mar quand il endosse le maillot rouge de #LaVuelta18



C'est bien le vélo, non ?  pic.twitter.com/ZspjIKUEUB — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) August 29, 2018

Náskok v čele závodu se Molardovi sice ztenčil na 41 vteřin, ale i to je pro následující tři spíše rovinaté etapy dost.



A tak přesto, že pro celkové pořadí francouzská stáj počítá s Thibautem Pinotem, dá se očekávat, že tým s tak malým rozpočtem si rudého dresu bude vážit mnohem víc než Sky.

„Když ho udržím až do neděle, budu šťastný,“ potvrzuje sám Molard.