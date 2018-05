Manažer Plíškových zavítá do Rozstřelu. Ptejte se Hrdličky i vy

Zvětšit fotografii Karolína Plíšková a její přítel Michal Hrdlička jsou před Australian Open terčem zájmu fotografů. | foto: Reuters

dnes 11:00

Michal Hrdlička už veřejností dávno není vnímaný jako ten, co hlásil sportovní zprávy v televizi. Teď je to manažer tenistek Karolíny a Kristýny Plíškových a snoubenec té první. Jaká je pro něj tato dvojrole? A co říkal na to, když Karolína Plíšková nepodala rozhodčí ruku a rozbila raketu? Hrdlička bude v úterý od 12.30 hostem Rozstřelu na iDNES.tv, ptejte se i vy.

Karolína Plíšková, šestadvacetiletá tenisová hvězda, momentálně šestá hráčka světa, je jednou z největších českých sportovních superstar. Loni byla dokonce několik týdnů světovou jedničkou, pomáhá fedcupové reprezentaci k titulům, ale na ten vysněný - grandslamový - stále čeká. V soukromí se jí daří, s devětadvacetiletým Michalem Hrdličkou je zasnoubena, bývalý televizní moderátor a komentátor je i manažer, dojednává lukrativní sponzorské kontrakty a je jí neustále nablízku. Jaká je pro něj tato dvojrole? Je těžké oddělovat práci od soukromí? Jaké je pozadí tenisového byznysu? Jak domlouvá smlouvy a jak se zorientoval v novém prostředí? Ptát se Michala Hrdličky můžete zde Co mu běželo hlavou, když Karolína Plíšková v Římě nepodala rozhodčí ruku a vší silou rozbila raketu? Jaká je tedy tato tenistka v soukromí? A jaké je, když dělá manažera i jejímu dvojčeti Kristýně? O těchto a dalších tématech bude řeč v diskuzním pořadu Rozstřel na iDNES.tv, vysílání začíná v úterý ve 12.30 hodin, moderátorem bude Martin Moravec. Položit otázky můžete i vy v boxu výše. VIDEO: Plíšková prohrála v Římě a vzteky rozmlátila raketu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu