Jaký je život bez biatlonu? Hostem Rozstřelu bude Koukalová

Biatlon

Zvětšit fotografii Gabriela Koukalová v květnu 2017. Už tehdy zvolila tmavší odstín, než na který byli její fanoušci zvyklí. Na kráse jí to ale neubralo. | foto: Tomáš Krist, MAFRA

dnes 8:59

Před rokem se stala Sportovkyní roku. To už bylo v době, kdy ji trápila zraněná lýtka a kdy začínalo být jasné, že do olympijské sezony nezasáhne. Nezasáhne ani do té další a není jisté, jestli se ještě vůbec kdy k biatlonu vrátí. Jaký je život bez něj? I na to bude v pátek od 12.30 Gabriela Koukalová odpovídat v pořadu Rozstřel na iDNES.tv.

Je symbolem českého biatlonového boomu.

Vždyť vyhrála sedmnáct závodů Světového poháru, který ovládla i celkově. Stala se mistryní světa, dvojnásobnou olympijskou medailistkou ze Soči. Stala se miláčkem českých fanoušků, kteří k ní jako k úspěšné sportovkyni vzhlíželi. Kariéru chtěla uzavřít zlatem z olympiády v Pchjongčchangu. Chronické přetížení achilovek a následné bolesti lýtkových svalů ale byly proti. Do minulé sezony Koukalová vůbec nezasáhla a nezasáhne ani do té následující. Jaký je pro ni život bez biatlonu? I o tom bude mluvit s moderátorkou Karlou Mráčkovou a autorem její autobiografie „Jiná“ Martinem Moravcem v pátečním Rozstřelu. Hovořit se bude také o tom, co všechno se dělo po vydání této kontroverzní knihy. O aktivitách, které jí nahradily každodenní biatlonovou dřinu. Nebo o tom, jestli si ještě dovede představit návrat k vrcholovému sportu. Rozstřel s Gabrielou Koukalovou proběhne v pátek od 12.30. Vysílání můžete sledovat na iDNES.tv.