Jaké bude MS v Praze? V Rozstřelu odpoví šéf florbalu a hráč, ptejte se

Filip Šuman je prezidentem Českého florbalu od roku 2000, zastává také funkce místopředsedy Mezinárodní florbalové federace a místopředsedy Českého olympijského výboru.

Filip Šuman

Šuman už dříve vysvětloval, že je důležité dostat florbal do povědomí lidí v České republice, k čemuž měla pomoct pečlivá mediální kampaň.

Také proto například představování finální nominace na mistrovství proběhlo formou videa, v němž jména vyvolených hlásili jejich blízcí. Výrazně podporuje chystanou novinku pro šampionát - 12 fanzón pro diváky v krajských městech po republice.

Milan Tomašík bude Českou republiku reprezentovat už na pátém mistrovství světa. Z roku 2010 a 2014 si odvezl bronzové medaile. 30letý florbalista získal s Mladou Boleslaví minulou sezonu titul, sám gólem rozhodl prodloužení superfinále v Ostravě.

Milan Tomašík

Do Česka se vrátil loni po šesti letech ve Švédsku, kde se v jednom týmu potkal i se současným kapitánem reprezentace Matějem Jendrišákem.

Florbalové mistrovství se bude hrát v Praze ve dvou halách. Nejdůležitější duely se odehrají v O2 Areně, další ve sparťanské areně na Podvinném mlýně. Do mistrovství zasáhne celkem 16 týmů rozdělených do čtyř skupin. Do skupiny A a B jsou nasazeny nejlepší týmy.

Český tým je spolu se Švýcarskem, Německem a Lotyšskem ve skupině A. Šampionát začíná 1. prosince, finále je na programu v neděli 9. prosince.

V Rozstřelu budou Šuman a Tomašík diskutovat o cílech národního týmu i pořadatelských ambicích na překonání švédského rekordu v návštěvnosti. Zhodnotí stav českého florbalu i jeho pozici vůči ostatním sportům.

Kam florbal v Česku směřuje a stane se někdy plně profesionálním sportem? Na to se můžete zeptat i vy.