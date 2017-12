Vítková: Vyšším číslům to tentokrát neujíždělo tak jako v Hochfilzenu

Trať se bořila?

Asi jsem nevydělala na vyšším startovním čísle, i když Laura Dahlmeierová i s ním dokázala doskočit dopředu. Ale ta už je dneska zase někde jinde.

Takže vaše číslo 66 nebylo výhrou?

Úplně ne, což však nic nemění na tom, že se mi nejelo dobře. Mělo chumelit, proto mě nasadili dozadu. Věřili jsme, že by mi to mohlo ujíždět podobně jako to ujíždělo holkám s vyššími čísly ve sprintu v Hochfilzenu. Ale tentokrát to tak nebylo.

Střelecky jste zasáhla devět z deseti terčů, jen ta úplně první rána vleže letěla mimo.

Té je škoda. Po ní mi trochu zatrnulo. Když nespadne hned první, tak to není úplně dobré. Ale naštěstí jsem ty ostatní posbírala.

Na běhu se kromě podkladu na trati projevovala i únava ze dvou pohárových kol?

No, ten běh nebyl ideální. Dost jsem se vydala v nedělní štafetě v Hochfilzenu, tam už jsem toho měla plné zuby. Pak následoval dalšího dne dlouhý přesun. Už se těším, až si přes Vánoce lehce odpočinu.

Třetí pohárové kolo bývá před Vánoci vždy jedním z nejbolavějších. Zvlášť když jste na cestách od začátku skandinávského soustředění.

To jo. Já jsem si aspoň na dva dny po Östersundu odskočila domů, ale stejně je to pro všechny dlouhé. Tréninky už jsou jen takové regenerační vyjížďky, abychom udrželi těla v pohybu.

V Le Grand Bornard se závodí opět poprvé po čtyřech letech. Ondřej Moravec prohlásil o tomto areálu, že je to placka. Jak působí na vás?

Sice jsou tu nějaké kopečky, ale spíš jen takové mezičky nebo velbloudi.

Máte radši extrémnější tratě?

Určitě. Tohle je trať, kde se musí furt jet, nejsou tu pasáže, kde jedete vyloženě do kopce nebo z kopce. Celé je to zvláštně natočené po loukách, takové divné.

Jde i o jeden z nejskromnějších stadionů Světového poháru.

Jo, je to tady malinké. Divím se, že sem svěťák dají. Zázemí máme stejné jako jinde, ale areál je malinké, spíš tak maximálně na IBU Cup.

V sobotu vás tu čeká stíhačka. Na místech před vámi je pořadí celkem namačkané, takže můžete opět pomýšlet i na větší posun vpřed.

Ten je možný vždycky, jen se člověk musí trefit. (směje se) Ne, vážně, ta pozice je dobrá, dá se posunout hodně dopředu. Ale i dozadu.

Zatím jste jediná z celého českých týmů žen i mužů, kdo má vyjetý hromadný závod. Ale snad nebudete v neděli závodit sama.

Doufám, že nebudu. Třeba takové Evče Puskarčíkové by to mohlo taky vyjít, dneska si vyjela nějaké body a nedorazilo sem pár holek, co jsou před ní ve svěťáku. Nejsou tady Norky Solemdalová a Tandervoldová, nepřijela ani Darja Domračevová, nejela Skardinová. Asi trénujou..