Kreuziger u zrodu velké hvězdy: Yates je den za dnem silnější lídr

Mnozí očekávali, že to bude bláznivá dolomitská etapa se sérií útoků hned od začátku. A zpočátku taková i byla, že?

To ano, těžký den. Nebyla schopna odjet po startu přijatelná skupina, pořád se závodilo, takže jsme v tu dobu utratili spoustu energie. Na chvíli jsem za to i zaplatil, když jsme z Cortiny začali stoupat na Tre Croci, tam jsem z předchozího úsilí úplně nezregeneroval a ocitl jsem se trochu v problémech.

Ale vyřešil jste je. Opět jste potom tahal špici pelotonu.

Jo, vrátil jsem se dopředu a své jsem si tam zase odvedl. A kluci (Nieve a Haig) byli i potom dobře kolem Simona, což bylo důležité.

Načež se Yates daleko před cílem v Sappadě sebral a ujel všem.

K tomu, co udělal v závěru, mohu říci jen klobouk dolů. Opravdu ukazuje, že je tu v kopcích nejsilnější ze všech.

Bylo pro vás důležité hned po startu předvést jezdcům Sky i všem ostatním, že také po etapě na Zoncolan jste jako tým silní a že si na špici všechny možné útoky pohlídáte?

V té naší skupině, když se pole nadělilo, jelo zhruba 60 lidí a my mezi nimi měli sedm lidí. To byla ukázka - musím to zaklepat - že jsme na tom pořád všichni i po těch 14 dnech dobře.

Váš lídr v sobotu za cílem na Zoncolanu poprvé za tento závod vypadal, že toho má plné zuby, obtížně se tam zvedal na nohy. Ale je vidět, že se ze sobotního úsilí rychle vzpamatoval. Už v nedělním dopoledni jste to na něm pozoroval?

Určitě. Navíc když jsem se podíval na lídry dalších týmů, tak jsem z těch prvních patnácti lidí celkového pořadí neviděl nikoho, kdo by po Zoncolanu vypadal kdovíjak dobře.

Máte pocit, že asistujete u zrodu nové velké hvězdy? Loni jste byl na Tour Yatesovým mentorem.

Že je Simon hodně silný, říkám od začátku, co jsme tady. Má opravdu velký talent, má i sílu dotáhnout etapy do vítězného konce a na Giru to vše ukazuje. Den ode dne je silnějším lídrem. Je úžasné, s jakým klidem dokáže řešit nejrůznější situace.

Zbývá poslední týden do růžového cíle v Římě. Dnes jste se však k titulu výrazně přiblížili.

Samozřejmě víme, že nás čeká ještě hodně dlouhá cesta, týden je dlouhá doba. Ovšem dneska udělal Simon zase velký krok k titulu, vždyť za ním byly v cíli opravdu velké rozestupy.

Co očekáváte od posledního týdne?

Zítra je den volna, který určitě přijde vhod. V časovce se potom všichni, tedy kromě Simona, budeme snažit pošetřit, co to půjde, abychom pak přečkali další středeční etapu, která může být sprinterská i na únik. A potom to v Alpách začne. Čtvrtek, pátek i sobota budou hodně výživné, můžeme čekat nástupy od Sky i Sunwebu, ale i od Bahrainu a Astany, protože López se ukazuje každým dnem silnější. Čeká nás těžký závěr.

Yates nyní vede o dvě a půl minuty a tvrdí: Jsem připravený na to, že mi Dumoulin může v časovce růžový trikot vzít. Ale zároveň je také nachystaný, že si ho v dalších alpských etapách vezme zpět.

Pro psychickou stránku Simona by bylo nejlepší, kdyby ani v časovce dres neztratil. Věřím, že s tím náskokem po dnešku by mu klidně i po ní maglia rosa mohl zůstat. Časovky ve třetím týdnu už často vypadají jinak než v prvním.