Sagan po hattricku: Bylo to chaotické, spousta nových lidí vepředu

Jak se vám zamlouval návrat z hor?

Ta etapa pro nás byla kouskem zlata v porovnání s Alpami. Bylo to fantastické. Na rovinách najednou každý v pelotonu trochu pookřál, každý byl šťastný, že tato etapa je víc uvolněná. A když ji nakonec vyhrajete, co víc si přát.

Jak moc se změnily sprinterské etapy, když už tu najednou nejsou Kittel, Cavendish, Groenewegen, Greipel a Gaviria?

Samozřejmě, dost se změnily, protože najednou je tu i méně týmů, kteří s vámi chtějí na trati pracovat, když v rovinaté etapě sjíždíte uprchlíky. Dřív takových sprinterských týmů bývalo až pět, nebo aspoň tři, teď jsou možná tak dva. Navíc jsou tu najednou i jiní jezdci, kteří jdou najednou do spurtů (dnes například i Van Avermaet z BMC). Takže to bylo docela chaotické, spousta lidí se snažila být vepředu a do toho se ještě motali vrchaři. Ale to je O. K. Každý má teď příležitost, to je dobré, ne?

KDO S KOHO. Slovenský cyklista Peter Sagan (v zeleném) spurtuje o vítězství ve 13. etapě s Arnaudem Démarem a Alexandrem Kristoffem (postupně zleva).

Vy jste ji dnes opět využil a završil jste hattrick z letošní Tour, i když jste v závěru zůstal docela dlouho vzadu.

Jo, při vjezdu do posledního kilometru jsem se našel dost vzadu, možná na nějaké 25. pozici. Byl to pak docela fofr dostat se dopředu, ještě na 600 metrech jsem moc dobrou pozici neměl. Ale pak silnice trochu stoupala, toho jsem využil, dostal se za Kristoffovo kolo, zůstal za ním a na konci ho i předjel.

Kristoffa nyní vidíte i jako vašeho největšího soupeře pro závěrečný prestižní spurt v Paříži?

Může to tak být. Tady každý den závodíte ve velmi těžkých podmínkách, máme v nohách tvrdé etapy. V minulých letech jsem nabral zkušenosti, že když někteří sprinteři nejsou v prvním nebo druhém týden ve špičkové formě, mohou se do ní dostat ve třetím týdnu. To může platit i pro Kristoffa a Démara. V Paříži to může být sprint s úplně jiným rozložením sil, než jak jsme vídali v prvním týdnu.

A jaké to bude pro vás zítra, v sobotu? Etapa do Mende vrcholí obtížným tříkilometrovým desetiprocentním stoupáním. Nebude na vás příliš dlouhé?

No, v některých etapách je dobré našetřit nějakou tu energii pro třetí týden. Doufám, že zítra uspěje únik, a tím to bude vyřešené. Nemusím být všude. Pro mě je to opravdu dost tvrdé stoupání. Jsem moc rád za dnešek - a zítra uvidíme, jak se to všechno vyvine.

Dnes se po celý den hodně diskutovalo i o čtvrtečních incidentech na Alpe d’Huez, kdy byl sražen na zem Nibali a jeden z fanoušků zaútočil na Frooma. Mělo by se udělat víc pro bezpečnost jezdců?

Jenže jak? My nezávodíme na stadionech nebo na dráze, u silnic je složité kontrolovat každého, zvlášť v kopcích. Ti fanoušci jedou za námi stovky a tisíce kilometrů, jsou pak nadšení a občas i dost emocionální, neuhlídáte je. Ale je každopádně smutné, že se i takové incidenty dějí na Tour. Někdo by o tom měl popřemýšlet, i když letos už nic nevymyslí.