Bidař o rozchodu s Duškovou: Dva týdny existovala naděje, že to vyřešíme

Rozhodnutí o rozchodu se nezrodilo v jediném týdnu, šlo o dlouhodobější záležitost. Kdy došlo ve vašich debatách o společné krasobruslařské budoucnosti k zásadnímu zlomu?

Když jsme se o tom začali více bavit po březnovém mistrovství světa v Miláně, tak ještě dva týdny existovala naděje, že to vyřešíme a rozcházet se nebudeme. Ale pak jsme se rozhodli, že už to nezměníme, že žádného kompromisu nedosáhneme.

Cítil jste, že pokud se máte krasobruslařsky posouvat výš, musíte se vydávat z Česka častěji pryč, ale nenašel jste k takovému kroku u partnerky a paní trenérky Horklové podporu?

Jo, asi tak bych to řekl. Vnímal jsem, že se při každé stáži v zahraničí rychleji zlepšujeme, chtěl jsem tam proto být častěji. Jenže Anička řekla, že chce raději studovat a nechce studovat na dálku.

Navíc plánuje, že po maturitě bude při krasobruslení studovat medicínu, což je například i podle Tomáše Vernera obor s vrcholným krasobruslením prakticky neslučitelný. Vznikl tak neřešitelný rébus?

No právě. Řekla mi nejprve, ať s ní ještě rok v Česku vydržím a potom uvidíme, ale potom mi v další větě poví, že chce studovat medicínu.

Kolik času jste v poslední sezoně společně na stážích v Kanadě strávili?

Dohromady tak měsíc a týden.

Jak dlouho byste si představoval, abyste tam trénovali?

Chtěl jsem, aby to bylo v další sezoně aspoň půl na půl mezi zámořím a Českem. Ale má snaha skončila, když mi Anička sdělila, že nestojí na gymnáziu o individuální plán.

Kolik debat jste letos na toto téma vedli?

Tak tři. A výsledek byl stále stejný.

PŘI TRÉNINKU. Anna Dušková a Martin Bidař v Praze.

Rovněž trenérka Eva Horklová chtěla s vámi zůstat v Česku. Předpokládám, že i s ní jste to opakovaně rozebíral.

Také. Řekla mi, že v příští sezoně to bude stejné jako v té letošní a pak se uvidí.

Jí jste zároveň oznámil, že se chcete odstěhovat od rodiny Duškových, kde jste kvůli snazšímu dojíždění na pražské tréninky bydlel. Také tato vaše snaha o osamostatnění se údajně nesetkala s pochopením.

Jako první jsem to řekl paní Horklové, že jedním z problémů pro mě je, že stále bydlím u Dušků. A ona jim potom patrně řekla, že s nimi mám nějaký velký problém - a o těch dalších mých argumentech se možná ani nedozvěděli. Chtěl jsem si o tom s Aničkou ještě promluvit. Ale vše vyvrcholilo tím, že její rodiče reagovali tím, že poslali na svaz dopis, že se rozcházíme.

Totéž jste svazu oznámil i vy. Už nebylo cesty zpět?

Ne, to byl konec.

Zůstanete s Aničkou kamarády?

Jo, jsme v pohodě, normálně se bavíme.

Co vám k rozchodu řekl váš kanadský kouč Richard Gauthier, s nímž jste si byl blízký a za nímž jste jezdili na stáže?

Popřál mi štěstí a slíbil, že i on se poohlédne po nějaké partnerce. Dohodli jsme se, že i s novou partnerkou bych zase mohl za ním do Kanady jezdit.

Rýsuje se už taková partnerka?

Pár holek se nabídlo, jednáme. Nějaké varianty mám. Ještě počkám, jestli se neobjeví nějaká další. Zatím nejsem rozhodnutý.

V Česku není velký výběr, bude tedy vaše partnerka spíše ze zahraničí?

Asi jo. Uvažuju o všem, ale víc to vypadá na zahraničí. Ale závodit s ní chci dál za Česko.

I za cenu, že byste rok nemohl závodit, pokud by šlo o krasobruslařku, která v minulé sezoně reprezentovala jinou zemi?

Jo, i s tím počítám. Kdyby šlo o kvalitní partnerku a mělo by to budoucnost, jsem ochoten tu roční pauzu podstoupit.