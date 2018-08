Spokojená Cachová: Už nikdy nechci být na šampionátu celá vybouchaná

„Velká spokojenost,“ zářila 28letá svěřenkyně trenérky Blažkové, pod kterou v minulosti závodily i Hejnová či Rosolová.

„Dlouho se mi nepovedlo takhle závodit na vrcholné akci,“ vykládala Cachová.

Dnešní dálka, oštěp a závěrečná osmistovka závod završí.

Pak bude vědět, kam až se v Evropě vyšplhala.

Projděme si nejprve čtvrteční disciplíny jednu po druhé, ano? Jaké byly?

S překážkami (13,29) jsem byla spokojená, ve startovce se nacházely rychlejší holky než já a já přesto doběhla druhá. Výška (185) se potom povedla super, z ní jsem byla doslova nadšená. Po osmi letech čekání jsem si v ní vyrovnala osobák. To mě nakoplo.

A přišla koule, vaše nejméně oblíbená disciplína.

Na tu jsem si věřila trochu víc než obvykle, protože se mi poslední trénink povedl. Ale člověk se namlsá a pak je vše o to těžší. S tím jsem se už srovnala. Bude to dobré. A tady jsme si dvoustovku potáhly s Luckou Slaničkovou (provdanou Vadlejchovou, slovenskou reprezentantkou), se kterou jsme dřív trénovaly, a hrozně jsme si pomohly. Myslím, že i ona bude ráda.

Byl to váš nejlepší první den sedmiboje v kariéře?

Určitě.

Cítila jste už před závodem, že to může být dnes až takhle špatné?

Trochu jsme změnily styl sezóny. Vloni jsem pořád závodila, šla jsem dva víceboje po sobě a pak jsem musela jet na Evropský pohár, který pro mě byl čárou přes rozpočet. Proto se teď snažím jezdit na vrcholnou akci sezony opatrněji. Dokonce neabsolvují ani Götzis. Dřív byl pro mě šampionát už čtvrtým závodem sezony a já byla celá vybouchaná. Tak jsme se letos přizpůsobily a posunuly i závěrečné soustředění, abych si stihla odpočinout. Myslím, že to byla správná cesta, aby mi to šlo líp.

Byla jste tím pádem do Berlína i víc natěšená?

Rozhodně. Měla jsem během sezony trochu zdravotní problémy, i proto jsme cíleně nechodily do závodů. Tím pádem jsem se na ně i víc těšila.

Úmorné vedro vám během závodu nevadilo?

Na to jsem byla i připravená, mám ledy i chladící vestu. Ale je to pro mě náročné. Jako mladší jsem měla hrozně ráda, když bylo takové teplo, protože člověk se pak nemusel tolik rozcvičovat. Ale i když tady nemáme až takové úmorné horko jako kluci desetibojaři, stejně mi to přijde strašný.

Chladící vestu jste použila?

Měla jsem ji na kouli, ale nebyla jsem si jistá, jak moc ji mohu na ploše používat, kvůli pravidlům ohledně sponzorů, Moc jsem nikomu nerozuměla. Přesto,jsem domluvila. Snažila jsem se přes ni hodit triko, protože bylo fakt vedro. Vážně nechápu, jak to ti desetibojaři zvládali. Nedivím se, že jich tolik během závodu odpadlo, když to měli ještě horší než my.

Jak se teď těšíte na druhý den?

Těším se na všechny disciplíny, v tréninku jsme stihly odtrénovat všechno, jak jsme chtěly, tak si myslím, že by to mohlo být dobré.

Budete průběžně studovat výsledky, ke komu vám kolik bodů chybí?

Jo, určitě. Jsem na to zvyklá ještě od trenéra Buzka, protože on je hrozný statistik, měl vždycky všechno propočítané. Už před závodem mi posílal tabulky s letošňáky a osobáky ostatních holek, takže nějaký přehled o nich mám. Podívám se na to, abych věděla, kdo to jak může otočit.

Vyhovuje vám poněkud roztahaný časový program sedmiboje?

Jsou i horší. Líbilo se mi, že byla dvoustovka hned po kouli, protože někdy nám dají třeba v šest večer kouli a až v půl desáté dvoustovku, a to se potom musíme víckrát rozcvičovat. Předloni v Amsterodamu jsme měli druhý den dálku až kolem poledne, tam jsem se aspoň prospala, protože do postele se po prvním dnu dostaneme až někdy v půl jedné. V šest musíme zase vstávat, ale i to se dá zvládnout.