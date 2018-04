Hamza o Koukalové: Neuměla si představit, že v květnu naskočí do přípravy

„Věděli jsme už předtím, že ta možnost, že Gábina vynechá i celou další sezonu, je velmi reálná,“ uvedl Hamza pro iDnes.cz. „Rozhodla se tak, je to tak a hotovo.“

Její poslední prohlášení tedy nebylo pro vás překvapením?

Já si myslím, že to k tomu spělo. Její zdravotní problémy přetrvávají a jiná alternativa, než že z toho na delší časový úsek vypadne, tam není.

Takže jste to spolu probírali?

Neuměla si představit, že naskočí teď v květnu do přípravy na další sezonu. Nic k tomu nesměřovalo. Proto jsem už v předchozích rozhovorech říkal, že si myslím, že v příští sezoně závodit nebude.

Bez ohledu na to, kdo bude trenérem reprezentace?

Ano. Ale věřím, že až zveřejníme jméno trenéra, bude i pro Gábinu přínosem.

Už to jméno znáte?

To neví ještě nikdo. Už se nám to začíná skládat, ale stále existují dvě varianty.

Bavili jste se tedy s Gabrielou o jejím možném návratu za další rok?

Já vnímám celou situaci nadále tak, že Gabča biatlonovou kariéru neukončila. Z pohledu mého i svazu uděláme všechno proto, aby se vrátila a startovala na příští olympiádě. Když se rozhodne, my jí k tomu vytvoříme veškeré podmínky, co umíme.