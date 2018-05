Hirt během volného dne na Giru: V Alpách se pořád může stát cokoliv

Sobotní Zoncolan jste v neděli ještě cítil v nohách?

Nebylo to tak hrozné. Ale ta nedělní etapa byla sama o sobě těžká. Počasí dělá letošní Giro ještě obtížnějším.

Celkově ve vašem týmu panuje relativní spokojenost? Lídrovi Lópezovi se sice nevyvedl začátek Gira, ale nyní stoupá pořadím vzhůru, je celkově pátý a drží i bílý dres pro nejlepšího mladíka.

My jsme věděli, že López je výborný ryzí vrchař. Ty etapy, které se jely předtím (Etna, Gran Sasso), nebyly ještě vyloženě pro něj. Čím je ale kopec těžší, tím víc mu vyhovuje. Takže až teď pro něj víceméně začalo Giro. Může se ještě posouvat výš.

I když časovka není jeho nejsilnější zbraní...

To není, ale za vyloženě špatného časovkáře také neplatí. Nějaké obrovské ztráty na konkurenty, jakým je třeba Pozzovivo, v ní nenachytá.

Stupně vítězů, které jste s Lópezem vyhlásili za cíl Astany na Giru, jsou tedy podle vás stále reálné? Zatím na ně ztrácí dvě minuty.

Je to pořád hodně otevřené, alpské etapy v okolí Turína budou velmi těžké. Pokud v nich někdo z prvních tří zaostane třeba hned v prvním kopci, může za to hodně zaplatit. Pořád se může stát cokoliv.

Jan Hirt na Giru při stoupání na Zoncolan.

Vy jste si ta stoupání ze závěrečných alpských etap projížděli v rámci závěrečné přípravy na Giro. Co si o nich myslíte?

Páteční etapa přes Finestre a Sestriere do Bardonecchie se pojede naplno už od Finestre, nebude rozhodně o posledním kopci. Sobotní etapa potom končí Cervinií, což není pravý kopec, silnice tam stoupá, narovná se, zase stoupá. I proto se také v téhle etapě nejspíš začne závodit na těch dvou předchozích těžkých kopcích (Tsecore a St. Pantaleon).

Ještě předtím dojde ve čtvrtek na Pratonevoso. To zatím neznáte?

Ne. Ta etapa je naopak rovná a až na konci čeká cílový kopec. Ale určitě se bude ještě v posledních dnech útočit. Důležité samozřejmě bude, co udělá s pořadím časovka. Já čekám, že ji Dumoulin zajede výborně.

Překvapil vás svojí suverenitou Simon Yates?

Určitě, myslím, že všechny překvapil. Vyhrál skoro každý dojezd na kopci, a to ještě na Etně daroval vítězství Chavesovi. Takže jakoby tu vyhrál už čtyřikrát. Je na Giru jasně nejsilnějším vrchařem.

Dumoulin mu sice může v úterní dlouhé časovce sebrat růžový dres, ale zároveň sám tvrdí, že by se musel stát zázrak, aby si potom Yates nevzal v Alpách maglia rosa zase zpátky. Máte podobný názor?

Asi jo. Jestli Yates udrží formu a nebouchne, není o čem spekulovat.

A co vy? Zkusíte v Alpách jít do úniku?

Tak možnost tam asi bude, jenže letos ještě nedojel ani jeden únik až do cíle, zatím žádný nedostal šanci. Pokud bych se někam dopředu dostal, kdyby nešlo vyloženě o únik z kategorie bláznivých, tak bych v nějakém určitě chtěl být. Zatím mě tým mezi jezdce do úniků nevypisoval, ale pokud bych do něj dokázal skočit, nic se neděje.