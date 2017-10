Faltejsek: Chtěl jsem to vydržet, ale prostě to nešlo. Velkou nepojedu

Měl po masáži, vyšel ze šatny a s výrazným zklamáním, odrážejícím se v obličeji, promluvil o událostech, které mu znemožnily usednout do sedla vysoce favorizovaného francouzského koně Virtuse d´Estruvala.

Proč jste musel start odříci?

Bolí mě záda. Musím poděkovat panu doktoru Brožovi a panu Trávníčkovi, místnímu masérovi, kteří se mě pokusili dát dohromady, zkusili udělat všechno, ale bohužel se to nepodařilo. Včera jsem to ještě zvládl, zato dneska už... Chtěl jsem to do toho jít, protože je to velký den, chtěl jsem to vydržet, ale bohužel.

Kde spatřujete prvopočátek problémů?

Abych řekl pravdu, sám nedokážu určit, kde přesně. Nevím, nevím. V pondělí půjdu za panem doktorem Brožem na další vyšetření, aby zjistil, kde je příčina.

Záda vás bolí delší dobu?

Bolí mě akorát, když jezdím dostihy a sedím na koni. Nemůžu se předklonit a to je při jízdě na koni trošku hendikep.

Měl jste v předchozích týdnech i pády, například v Meranu. Mohou mít se současnými bolestmi spojitost?

Je to dost možné. Už Gran Premio jsem jezdil trochu pod prášky a s bolestí, ale to se povedlo. Dal jsem tomu odpočinek a doufal, že se záda srovnají samy. V týdnu před dostihy jsem se cítil dobře a doufal, že všechno bude v pořádku, ale nebylo.

Dnes jste ještě zkusil startovat ve třetím dostihu, který jste s Nancy dokončil na 2. místě, ale podle výrazu vaší tváře to bylo utrpení.

Bylo. Proto jsme se rozhodl, že nemá význam snažit se o něco dál, protože to prostě nešlo.

A trenér Macair pak na dálku řešil, co s Virtusem.

Pana Macaira jsem nepotěšil, ale prostě takový je život. S tím se musí počítač, že se žokej zraní. Je na něm, jestli teď nechá koně ve Velké běžet. Hodně napršelo a Virtus je kůň, který potřebuje spíš pevnější půdu. Thomas Boyer by to s ním zvládl. l mezi našimi žokeji by se někdo našel, ale rozhodnout musí trenér. Já jsem mu to v podstatě doporučil, ale rozhodnutí je na něm. (Trenér se později rozhodl Virtuse z dostihu stáhnout.)