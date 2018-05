Češi chtějí předčasný postup. Čekají je soupeři v nejsilnější sestavě

Český celek čekají v pátek a v neděli během 48 hodin dva zápasy. To sice v basketbale není nic mimořádného, ale Ginzburgův tým zároveň musí stihnout náročný přesun z bulharského Botevgradu až na Island.

Tak náročný program nemá žádný z týmů, ačkoli tři další rovněž mají mezi dvěma venkovními zápasy jen 48 hodin. Jenže Belgie hraje v Bosně a Francii, Velká Británie v Izraeli a Řecku a Srbsko dokonce v Rakousku a Německu, tedy sousedních zemích.

„V tomhle postup FIBA vůbec nechápu. My trpíme v tomto kvalifikačním okně ze všech týmů ve skupině nejvíc, protože hrajeme dvakrát venku a s náročným přesunem, ale musíme to akceptovat,“ řekl trenér Ginzburg.

Duel v Bulharsku bude o to náročnější, že soupeř jako jeden z mála v kvalifikaci získal posilu z Euroligy, která jinak kvůli termínové kolizi a sporu s FIBA nepouští své hráče k národním týmům. Česko tak nemůže využít Jana Veselého.

Ovšem Barcelona vyhověla žádosti a uvolnila nejlepšího bulharského hráče Aleksandara Vezenkova, který se připojil k týmu.

„Je to pro ně důležitý hráč. Bulhaři navíc teď mají k dispozici také naturalizovaného rozehrávače Deeho Bosta ze Štrasburku, což je skvělý hráč, který umí skórovat i tvořit,“ připomněl Ginzburg, že soupeř získal rodilého Američana se zkušenostmi z Letní ligy NBA a Euroligy. „Je to odolný a agresivní tým, šest až sedm hráčů je na velmi dobré evropské úrovni,“ dodal.

Bulharský basketbalista Saša Vezenkov v duelu s Finskem. Dee Bost ještě v dresu AS Monaco

Také Island by měl být v silnějším složení než v listopadu, kdy prohrál v Pardubicích s Českem 69:89.

Posílit ho má pětatřicetiletý bývalý euroligový hráč Jón Arnór Stefánsson a také dvacetiletý pivot Tryggvi Hlinason z Valencie, s 216 centimetry jediný islandský hráč, který se výškou může rovnat českému pivotovi Ondřeji Balvínovi.

„Island bude doma těžším soupeřem, protože už bude mít zkušeného Stefánssona. Sledoval jsem ho teď v islandské lize, kde dává spoustu bodů, a je to stále dobrý hráč. A s Hlinasonem vypadá hra Islanďanů jinak, najednou mají i výšku. S těmito dvěma hráči v sestavě soupeře to pro nás bude mnohem těžší,“ tuší Ginzburg.

Jón Arnór Stefansson (vlevo) z Islandu obchází finského basketbalistu Tuukku Kottiho. Tryggvi Hlinason (vpravo) a Hlynur Baeringsson na tréninku Islanďanů.

Sám má také lehce silnější výběr, jelikož po zranění v obličeji se vrací Lukáš Palyza.

„Na papíře jsme s ním silnější, ale musíme nejen pro něj, ale i pro další najít ten nejvhodnější prostor ve hře. Problém je, že si to nemůžeme otestovat v žádném přípravném zápase. S Lukášem máme ale jeho střelbu zvenku a je pro nás důležitý,“ řekl Ginzburg.

Už nyní se těší na to, až bude moci v létě s týmem výrazně déle pracovat a pokusit se zapracovat další mladé hráče jako například Václava Bujnocha či hráče z amerických univerzit. Nejprve půjde o tři týdny v červnu a novým hráčům dá šanci zejména v srpnu.

Ondřej Sehnal, Viktor Půlpán a Václav Bujnoch (zleva) odpočívají během tréninku české reprezentace.

„V srpnu, kdy bude příprava probíhat prakticky celý měsíc, bychom před začátkem druhé fáze kvalifikace měli mít i nějaké přípravné zápasy s Německem. A to by měl být hlavní čas pro hráče pro budoucnost. Nejdřív budou spolu hráči z univerziádního výběru do 24 let. Kostra národního týmu by pak měla být pohromadě zhruba tři týdny,“ dodal Ginzburg.