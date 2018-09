Zločin za bílého dne. Fenati sáhl soupeři na brzdu, ten pak havaroval

Vzhledem k tomu, že se vše odehrálo před zraky kamer, záhy skončil i Fenati (dostal černou vlajku) a následně od vedení šampionátu vyfasoval stop na příští dvě Velké ceny.

Jenže není to málo? Cal Crutchlow, jeden ze špičkových pilotů MotoGP, tvrdí: „Na motorce už by nikdy neměl závodit. Měl by se vrátit do boxu, ze kterého by ho jeho tým měl okamžitě vykopnout. Jinému závodníkovi toto nemůžete udělat, už tak dost riskujeme naše životy.“

Tým Marinelli Snipers se nejprve v neděli za Fenatiho chování omluvil a v prohlášení napsal: „Omlouváme se sportovnímu světu za špatný příklad, sponzorům za nehezkou reklamu a fanouškům za zklamání.“ O den později pak Itala skutečně z týmu propustil.

„Náš tým s okamžitou platností končí kontrakt s jezdcem Romanem Fenatim za jeho nesportovní a nebezpečné chování. S nesmírnou lítostí musíme poznamenat, že tento nezodpovědný čin ohrozil život jiného závodníka a nedá se ničím ospravedlnit,“ uvedli představitelé týmu Marinelli Snipers, v jehož barvách obsadil Fenati loni druhé místo v celkovém pořadí Moto3.



Je to správné rozhodnutí. Tohle byl skutečně zločin za bílého dne, byť Fenatimu se nezatmělo před očima jen tak. S Manzim, se kterým se pohybovali na konci bodované patnáctky, se dvakrát dostal do kontaktu a vzájemně se křikem i gesty osočovali z viny. Ano, Manzi byl rovněž motocyklovým „soudem“ za tyto střety odsouzen a v příštím závodě ztratí na startu šest pozic.



Nicméně nelze najít pochopení pro následné Fenatiho chování, který Manziho na dlouho rovince dojel a stiskl mu brzdu. A když o chvíli později šel Manzi k zemi, začal vítězně slavit.

Slavit lze spíš to, že Manzi odešel bez zranění po svých!

Není to ojedinělý Fenatiho zkrat. Platí za problematického jezdce, který v zákulisí mívá konflikty. Před třemi lety kopl na motorce Fina Niklase Aja, o rok později ho z disciplinárních důvodů vyhodili z týmu Valentina Rossiho Sky Racing.

Kromě aktuálního vyhazovu hrozí Fenatimu ještě jeden. Před dvěma týdny oznámil přestup pro příští sezonu do týmu Forward Racing (za něj teď shodou okolností jezdí právě Manzi), ale jeho mecenáši nyní oznámili, že kontrakt zruší.

„Tohle byla nejhorší a nejsmutnější věc, kterou jsem kdy v motocyklovém závodě viděl. Pravý sportovec by se takhle nikdy nezachoval. Co se týče jeho budoucí pozice jezdce MV Agusta Moto2, zasadím se o to, abych to zastavil. Nedojde k tomu, nereprezentuje hodnoty naší firmy,“ uvedl šéf Giovanni Castiglioni na Instagramu.



Lze se tomu divit?