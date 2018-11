Konec po 15 letech. Prvoligové Strakonice vyhodily trenéra Marienku

„Vedení klubu se tak rozhodlo a já se k tomu vyjadřovat nechci. Nemělo by to smysl. To se přeci děje v každém sportu, to není nic výjimečného,“ uvedl stručně Roman Marienka, teď už bývalý trenér házenkářů Strakonic.

Podle předsedy oddílu Miroslava Vávry stojí za koncem Marienky především dlouhodobá nespokojenost s jeho působením u A-týmu.

„Vyvrcholily dlouhodobé problémy, které jsme si vyříkali interně v rámci klubu, a nebudu je dále rozvádět. Odchod Romana Marienky byl hodně nešťastný, v klubu působil dlouho. Snažili jsme se to vyřešit lepším způsobem, ale nešlo to, nenašli jsme s Romanem společnou řeč. Proto jsme se rozešli tímto způsobem, kdy byl odvolán. Přes to všechno mu chci poděkovat za práci, kterou pro oddíl za dlouhá léta působení v něm odvedl,“ zdůvodňuje Vávra.

Strakonice v aktuální sezoně prohrály v prvním kole s Chodovem 24:35. Od té doby podle Marienky jde ale výkon mužstva nahoru. Po sportovní stránce je podle něj vše v pořádku.

„Určité věci za celé roky mého působení v klubu byly stejné a očekávatelné i nadále, ale teď už nějakým způsobem nevyhovovaly. Nevím, jestli se přímo jedná o osobní problémy s vedením, ale myslím si, že v tom hrály roli tlaky na moji osobu zvenčí klubu. Mrzí mě to hodně,“ doplňuje odvolaný kouč. Ten si teď chce po patnácti letech působení ve strakonickém klubu dát hlavně od házené přestávku. „Dřív, nebo později mi házená bude chybět a já uvidím, jestli budu moci působit v jiném klubu,“ zmiňuje.

Strakonické mužstvo teď převezme Michal Zbíral, který ho vedl s Marienkou od začátku sezony jako asistent. „Michal Zbíral povede tréninky i zápasy. Kvůli licenci B, kterou nemá, zastřeším áčko v tomto směru já,“ vysvětluje předseda oddílu před sobotním kolem, ve kterém Strakonice hostí od 18 hodin Náchod.