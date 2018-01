Na prahu hry o smlouvu. Kreuziger vstupuje do své třinácté sezony

Od středy do neděle čeká Kreuzigera pět náročných etap, z toho dvě vyloženě horské, v pátek se jede týmová časovka.



V té s ním v týmu pojedou třeba britská dvojčata Adam a Simon Yatesovi, Ital Matteo Trentin – zimní posila z Quick-Stepu, dále pak Michael Albasini, Luka Mezgec a Sam Bewley, který se do Evropy vrátil z Nového Zélandu.

„Tým na nás nevyvíjí žádný tlak. Chtějí, abychom se rozjeli před dalšími závody. Když se chytne začátek sezony, tak pak to většinou běží dobře i dál, těším se na to. Základem je zůstat zdravý,“ říká jednatřicetiletý Čech.

Kreuziger zažil povedenou přípravu. Po podzimním odpočinku vyjel zkraje prosince na Kanárské ostrovy, vánoční svátky strávil v italském Livignu.

„Kombinoval jsem tam běžky, kolo, sjezdovky, posilovnu. A pak jsem se zase vrátil na Kanárské ostrovy, kde jsem zůstal až do týmového soustředění,“ popisoval.

Netradičního týmového soustředění, nutno podotknout.

Taková malá Grand Tour

Tréninkové kempy před začátkem sezony nejsou v profesionální cyklistice žádné novum. Kreuzigerova australská stáj Mitchelton-Scott přesto letos zařadila věc do této doby nevídanou.

Cyklisté totiž nezůstávali na jednom hotelu a nekorzovali neustále po stejných silnicích. Místo toho cestovali z místa na místo, ujeli 1 500 kilometrů a nastoupali desítky tisíc výškových metrů.

„Celá myšlenka tohohle týmového soustředění je založena na tom, aby si cyklisté na startu sezony zvykli na velké objemy kilometrů. Proto jsme se snažili nasimulovat takovou menší Grand Tour, která je náročná jak fyzicky, tak psychicky,“ vysvětloval sportovní ředitel týmu Lorenzo Lapage.

S Kreuzigerem španělskou pouť absolvovalo dalších sedm souputníků. „Se všemi cyklisty z týmu by bylo náročné udělat podobný kemp,“ popisoval Lapage. „Ale i tak to byla velmi kvalitní skupina.“

Kromě Kreuzigera se ve Španělsku proháněl třeba i Carlos Verona, šestý muž Vuelty 2015. Osmičlenná grupa se postupně přesouvala z Barcelony podél pobřeží jižně až do Almeríe.

„Během podobných kempů cyklisté často využívají stejné cesty a když jsou na stejném místě několik dní nebo týdnů, může to být trochu stereotyp. Tomu jsme se chtěli vyhnout. Proto jsme se postupně přesouvali po Španělsku níž, podobně jako v etapovém závodu,“ srovnával sportovní ředitel.



Každý den cyklisté absolvovali přibližně 200 kilometrů na kole a nastoupali zhruba 3 500 metrů. Občas na kole strávili i osm hodin, vyzkoušeli si i časovkářský speciál.

„A užívali jsme si to tak, že jsme si jednou dokonce 30 kilometrů přidali,“ znělo z týmu.

Jiný styl tréninku si pochvaloval i Kreuziger, podle kterého to byl jeden z nejlepších tréninkových kempů, jaký kdy ve své kariéře zažil.

„Bylo to něco jiného než v předešlých letech. Výjimečné tím, že jsme se během deseti dnů přesouvali z jednoho místa na druhé. Navíc nám vyšlo počasí, což se taky nestává často, že by ani jeden den nepršelo. I to nám pomohlo, abychom se necítili tak unavení,“ popisoval český cyklista.

Boj o smlouvu

Zbytek minulého týdne strávil oficiálním focením v novém dresu, než se přesunul zpátky do Čech, kde absolvoval volby dvou prezidentů.

Kromě hlavy státu vybíral také prezidenta Českého svazu cyklistiky, kde Mariána Štetinu po letech nahradil Petr Marek.

Roman Kreuziger během focení v novém dresu Mitchelton-Scott.

V úterý pak přeletěl zpátky do Španělska, kde nyní zahájí svou třináctou profesionální sezonu v kariéře. A sám tuší, že první závody budou pro jeho tělo trochu šok. „Ale měli bychom se postupně rozjíždět směrem k dalším závodům,“ vysvětluje český cyklista.



Alespoň tak si to australský tým plánuje.

„A já mám letos extra motivaci navíc, protože bojuju o další smlouvu. Hrozně rád bych podepsal v týmu, ve kterém aktuálně jsem. Doufám tak, že ta povedená příprava teď bude vidět i na závodech,“ dodává Kreuziger.