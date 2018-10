V Plzni jsou diváci skvělí, hraju tady rád, říkal házenkář Bečvář

„Finové nehráli špatně, my musíme příště víc zabrat,“ uznal však 29letý házenkář německého Elbflorenz Drážďany. Už dnes hrají Češi v Tuzle proti Bosně, která vyhrála o gól v Bělorusku (30:29).

Čekali jste, že budou Finové klást tak tuhý odpor?

Nepodcenil jsme je. Ale oni vždycky, když jsme jim odskočili na víc branek, našli odpověď. Dostávali jsme strašně jednoduché góly.

V čem byl největší problém?

Když jsme přestali tahat. Bylo tam také dost neproměněných šancí. Zdálo se mi, že Finové víc chtěli.

Reprezentace hrála už poněkolikáté v Plzni, odkud jste se vydal do Německa. Jste za to rád?

Vyhráváme tady, takže dobrý. (úsměv) Já se do Plzně vždycky těším, je to pro mě motivace navíc. Diváci jsou skvělí, rád tady hraju.

Teď jste byl navíc kapitán...

Tak my to máme se Zdrahošem (Ondřejem Zdráhalou) a Galošem (Martinem Galiou) na střídačku. Ondra byl nemocný, tak to vyšlo na mě.

Co vám ten zápas ukázal směrem k sobotnímu utkání v Bosně?

To je jednoduché, že musíme makat víc než na sto procent. Házenou hrát umíme, vím to. A několikrát jsme to už dokázali.

Trenér Kubeš také říkal, že vám nesedí role favorita. Souhlasíte?

Taková je česká nátura. Ale doma před plnou halou ze sebe musíme vydat maximum.

V Bosně asi favorit nebudete...

Víte, jak to v těch balkánských státech bývá... I v Bosně to bude těžké, ale když zahrajeme na hranici možností, máme i tam šanci uspět.

První dva celky postupují na euro přímo a šanci má i třetí. Je výhoda, že je ta cesta snazší?

Jakmile si tohle budeme říkat, tak bude zle. Soupeři ve skupině jsou k poražení, ale hlavně musíme vyhrávat domácí zápasy.